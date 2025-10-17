Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Talibano valdžia viešai įvykdė mirties bausmę vyrui už dvi žmogžudystes

2025-10-17 07:18 / šaltinis: BNS
2025-10-17 07:18

Talibano valdžia ketvirtadienį vakarų Afganistane viešai įvykdė mirties bausmę vyrui, nuteistam už dvi žmogžudystes, pranešė šalies Aukščiausiasis Teismas.

Mirties bausmė (nuotr. 123rf.com)

Talibano valdžia ketvirtadienį vakarų Afganistane viešai įvykdė mirties bausmę vyrui, nuteistam už dvi žmogžudystes, pranešė šalies Aukščiausiasis Teismas.

0

Vyrui mirties bausmė įvykdyta minios žmonių akivaizdoje sporto stadione Badgiso provincijos sostinėje Kalaji No, sakoma Aukščiausiojo Teismo pareiškime.

Remiantis naujienų agentūros AFP duomenimis, nuo 2021 metų, kai Talibanas grįžo į valdžią, mirties bausme nubaustų vyrų skaičius pasiekė 11.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į vyrą tris kartus šovė aukos giminaitis tūkstančių žiūrovų akivaizdoje, liudininkai pasakojo AFP žurnalistui mieste.

Vyras buvo nuteistas už tai, kad nušovė vyrą ir moterį, sakoma teismo pareiškime.

„Aukų šeimoms buvo pasiūlyta amnestija ir taika, tačiau jos atsisakė“, – sakoma jame.

Trečiadienį plačiai išplatintuose oficialiuose pranešimuose afganai buvo kviečiami dalyvauti egzekucijoje.

