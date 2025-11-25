 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Talibanas: Pakistano smūgiai Afganistane nusinešė mažiausiai 10 gyvybių

2025-11-25 07:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 07:12

Pakistano praėjusios nakties smūgiai kaimyniniam Afganistanui nusinešė mažiausiai 10 žmonių gyvybes, antradienį pranešė Talibano vyriausybės atstovas spaudai.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

0

„Pakistano invazinės pajėgos bombardavo vietos gyventojo namą... Dėl to žuvo devyni vaikai (penki berniukai ir keturios mergaitės) ir viena moteris“ Chosto provincijoje, pranešė atstovas spaudai Zabihullah Mujahidas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per oro smūgius, nukreiptus į Kunaro ir Paktikos pasienio regionus, buvo sužeisti dar keturi civiliai, pridūrė jis.

Bombardavimas vyko po pirmadienį įvykdyto savižudžio išpuolio prieš Pakistano saugumo pajėgas provincijoje, besiribojančioje su Afganistanu. Už šį išpuolį niekas neprisiėmė atsakomybės.

Kitas savižudžio sprogdinimas Pakistano sostinėje Islamabade šį mėnesį nusinešė 12 žmonių gyvybes. Atsakomybę už jį prisiėmė Pakistano talibai, kurie laikosi tos pačios ideologijos kaip ir Afganistano Talibanas.

Islamabadas dėl išpuolio sostinėje apkaltino kovotojų grupuotę, kuriai „kiekviename žingsnyje vadovavo... Afganistane įsikūrusi aukščiausioji vadovybė“.

Sprogimai Pakistane įvyko po ne vieną dieną trukusių susišaudymų pasienyje spalio mėnesį, pasibaigusių trapiomis paliaubomis.

Per daugybę derybų raundų nepavyko užsitikrinti tvirto susitarimo, nes liko nesutarimų dėl saugumo abiejose šalyse.

