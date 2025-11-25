Talibanas: Pakistano smūgiai Afganistane nusinešė mažiausiai 10 gyvybių

„Pakistano invazinės pajėgos bombardavo vietos gyventojo namą... Dėl to žuvo devyni vaikai (penki berniukai ir keturios mergaitės) ir viena moteris“ Chosto provincijoje, pranešė atstovas spaudai Zabihullah Mujahidas.
Per oro smūgius, nukreiptus į Kunaro ir Paktikos pasienio regionus, buvo sužeisti dar keturi civiliai, pridūrė jis.
Bombardavimas vyko po pirmadienį įvykdyto savižudžio išpuolio prieš Pakistano saugumo pajėgas provincijoje, besiribojančioje su Afganistanu. Už šį išpuolį niekas neprisiėmė atsakomybės.
Kitas savižudžio sprogdinimas Pakistano sostinėje Islamabade šį mėnesį nusinešė 12 žmonių gyvybes. Atsakomybę už jį prisiėmė Pakistano talibai, kurie laikosi tos pačios ideologijos kaip ir Afganistano Talibanas.
Islamabadas dėl išpuolio sostinėje apkaltino kovotojų grupuotę, kuriai „kiekviename žingsnyje vadovavo... Afganistane įsikūrusi aukščiausioji vadovybė“.
Sprogimai Pakistane įvyko po ne vieną dieną trukusių susišaudymų pasienyje spalio mėnesį, pasibaigusių trapiomis paliaubomis.
Per daugybę derybų raundų nepavyko užsitikrinti tvirto susitarimo, nes liko nesutarimų dėl saugumo abiejose šalyse.
