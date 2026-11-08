Taivano politikui – įtarimai dėl Kinijos kišimosi į rinkimus

Lapkričio 28 d. Taivane vyks merų ir vietos administracinių vienetų vadovų rinkimai. Nors rinkimų kampanijose daugiausia dėmesio skiriama kasdieniams gyventojų rūpesčiams, jų rezultatai gali parodyti, kokio populiarumo prieš 2028 m. prezidento rinkimus sulaukia valdančioji „Demokratinė pažangos partija“, kuriai vadovauja Taivano prezidentas Lai Ching-te.
Taivano centrinės naujienų agentūros (CNA) duomenimis, prokurorai sekmadienį paskelbtame pareiškime nurodė, kad pirminis tyrimas parodė, jog Taivano liaudies komunistų partijos pirmininkas Lin Te-wangas taip pat nurodė kitam partijos nariui kandidatuoti į kito vietos administracinio vieneto vadovus.
Prokurorai taip pat įtaria, kad Lin Te-wangas mėgino papirkti rinkėjus, ne kartą organizuodamas jų keliones į žemyninę Kiniją, kur jie buvo vaišinami ir kitaip svetingai priimami.
Nors Lin Te-wango partija demokratiniame Taivane neturi didelės įtakos, tai ne pirmas kartas, kai politikas turi nemalonumų su teisėsauga dėl įtariamų ryšių su Kinija.
Kaip pranešė laikraštis „Taipei Times“, jam ir dar vienam partijos lyderiui anksčiau buvo pateikti kaltinimai dėl Kinijos vykdomo skverbimosi į Taivano politinę sistemą ir mėginimo paveikti rinkimus, tačiau 2025 m. šie politikai buvo išteisinti.
CNA pranešė, kad prokurorai gavo žvalgybinės informacijos apie užsienio kišimąsi į rinkimus ir iškvietė apklausti 14 asmenų bei devynis liudytojus.
Po apklausų prokurorams kilo rimtų įtarimų, kad Lin Te-wangas ir kitas partijos narys padarė nusikaltimą. Baimindamiesi, kad jie gali pasislėpti arba sunaikinti įrodymus, prokurorai kreipėsi į vietos teismus, prašydami juos suimti ir uždrausti jų lankymą.
Naujienų agentūros duomenimis, teismas patenkino prokurorų prašymą dėl Lin Te-wango suėmimo, tačiau kitą partijos narį paleido už 50 tūkst. Taivano dolerių (beveik 1,4 tūkst. eurų) užstatą. Kiti apklausti asmenys taip pat buvo paleisti, kol vyksta tyrimas.
Kinijos Valstybės tarybos Taivano reikalų biuras šios informacijos iš karto nepakomentavo.
Pekinas laiko Taivaną atsiskyrusia Kinijos provincija, kurią prireikus ketina susigrąžinti jėga. Įtarimų dėl Kinijos kišimosi į rinkimus Taivane kyla dažnai.
Kinija ir Taivanas valdomi atskirai nuo 1949 m., kai po pilietinio karo Kinijos komunistų partija atėjo į valdžią Pekine. Pralaimėjusios Nacionalistų partijos pajėgos pasitraukė į Taivaną, kuriame vėliau karinės padėties režimą pakeitė daugiapartinė demokratija.
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