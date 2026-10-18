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TV3 naujienos > Užsienis

Taivanas pranešė nuvijęs 16 Kinijos laivų

2026-10-18 15:00 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 15:00
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Taivanas sekmadienį pranešė nuvijęs 16 Kinijos pakrančių apsaugos, mokslinių tyrimų ir žvejybos laivų, vienu metu užsiiminėjusių „jūrinėmis provokacijomis“.

Įtampa tarp Lietuvos ir Kinijos kaista: grūmoja, kad geriausia pamoka už ryšius su Taivanu Lietuvai būtų sankcijos (nuotr. stop kadras)

Taivanas sekmadienį pranešė nuvijęs 16 Kinijos pakrančių apsaugos, mokslinių tyrimų ir žvejybos laivų, vienu metu užsiiminėjusių „jūrinėmis provokacijomis“.

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Taivano pakrančių apsaugos tarnyba pareiškime nurodė, kad koordinuotose operacijose aplink pagrindinę Taivano salą ir į pietvakarius nuo jos esančią ginčijamą Prataso salą dalyvavo „neįprastai daug“ Kinijos laivų.

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Vyko prie Taivano rytinių, pietinių ir pietvakarinių krantų

Pranešime teigiama, kad Kinijos laivai, tarp jų keturi žvejybos laivai, „vienu metu keliose vietose vykdė operacijas ir hibridinio karo veiksmus“.

Operacijos vyko prie Taivano rytinių, pietinių ir pietvakarinių krantų, taip pat aplink Prataso salą. Kai kurie Kinijos laivai įplaukė į Taivano ribojamos laivybos vandenis.

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Pekinas laiko Taivaną savo teritorijos dalimi ir teigia turintis jurisdikciją salą supančiuose vandenyse, tačiau Taipėjus šias pretenzijas atmeta. Kinija jau seniai grasina prireikus jėga užimti Taivaną.

Pastaraisiais mėnesiais Kinija sustiprino spaudimą Taivanui jūroje, į vandenis aplink salą siųsdama rekordinį skaičių pakrančių apsaugos, mokslinių tyrimų ir kitų laivų.

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Sekmadienio operacija surengta po to, kai spalio 1 d. Taivano pakrančių apsauga netoli Prataso salos, šiaurinėje Pietų Kinijos jūros dalyje, vandens patranka apšaudė Kinijos pramoginės žvejybos laivą. Tai sukėlė piktą Pekino reakciją.

Taivanas kontroliuoja Prataso salą, dar vadinamą Dongša, tačiau Pekinas taip pat reiškia pretenzijas į ją ir didžiąją dalį šio strategiškai svarbaus jūrų kelio.

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Ryžtingi veiksmai

Taivano pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad jos laivai „nedelsdami ėmėsi ryžtingų veiksmų, kad veiksmingai neutralizuotų grėsmes“.

„Kinija mėgina vienašališkai pakeisti esamą padėtį Taivano sąsiauryje ir sudaryti klaidingą įspūdį, kad turi jurisdikciją šiuose vandenyse“, – teigiama pranešime.

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„Tokie veiksmai tik didins Taivano gyventojų pasipiktinimą, o Pakrančių apsaugos administracija juos griežčiausiai smerkia“, – nurodoma jame.

Birželį Kinija teisėsaugos tikslais pradėjo vykdyti patruliavimą vandenyse į rytus nuo Taivano. Taipėjus šiuos veiksmus pavadino „provokaciniais“ ir „užmaskuotu ekspansionizmu“.

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Nuo tada Pekinas dar labiau padidino spaudimą. Oficialiais Taivano duomenimis, liepą aplink pagrindinę salą buvo dislokuoti rekordiniai 244 Kinijos pakrančių apsaugos, mokslinių tyrimų ir kiti laivai.

Palyginti, birželį buvo užfiksuoti 55 laivai, gegužę – 30, o praėjusių metų liepą – 58. Per pirmąją 21 rugpjūčio dieną užfiksuoti 152 laivai.

Apie 60 proc. jų sudaro pakrančių apsaugos laivai, o likusią dalį – mokslinių tyrimų ir kiti valstybiniai laivai.

Į šiuos skaičius neįtraukti Kinijos karo laivai, kuriuos šalies kariuomenė aplink Taivaną dislokuoja beveik kasdien.

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