Taivanas teigia, kad Kinija per savaitgalio karo pratybas dislokavo 71 karo lėktuvą

Liaudies išlaisvinimo armija pareiškė, kad sekmadienį surengė „smūgio pratybas“, reaguodama į neįvardytas „provokacijas“ ir „sąmokslą“ tarp Jungtinių Valstijų ir savivaldžios salos.

Taivano gynybos ministerijos duomenys parodė, kad šios pratybos buvo vienos didžiausių nuo tada, kai pradėta skelbti kasdienius skaičiavimus.

Taivanas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad pratybose dalyvavo 60 naikintuvų, įskaitant šešis „Su-30“ karo lėktuvų – Kinijos vienus moderniausių.

Be to, pagal naujienų agentūros AFP duomenų bazės informaciją 47 skrydžiai buvo nukreipti į salos oro gynybos identifikavimo zoną (ADIZ), o tai yra trečias didžiausias per dieną užfiksuotas pažeidimų skaičius.

REKLAMA

Taivano žemyno reikalų tarybos (MAC), svarbiausios Taivano Kinijos politiką formuojančios institucijos, vadovas Chiu Tai-sanas pirmadienį per parlamento posėdį išreiškė „didelį nepasitenkinimą“ naujausiais įsiveržimais.

Taivanui nuolat gresia Kinijos, kuri teigia, kad demokratinė sala yra jos teritorijos dalis ir vieną dieną bus užimta, invazija.

Prezidento Xi Jinpingo vadovaujamas Pekinas, pablogėjus santykiams, padidino karinį, diplomatinį ir ekonominį spaudimą Taivanui.

REKLAMA

Viena iš spaudimo taktikų, kurią Kinija vis dažniau taiko, yra Taivano ADIZ zondavimas savo karo lėktuvais.

Remiantis AFP duomenų baze, šiemet tokių įsiveržimų jau buvo daugiau kaip 1 700, o 2021 metais – 969. Taivano gynybos ministerija nurodė, kad 2020-aisiais užfiksuota apie 380 įsiveržimų.

Kinija nenurodė nei sekmadienio pratybose dalyvaujančių orlaivių skaičiaus, nei tikslios manevrų vietos.

Taivano kasdieninė apskaita parodė, kad dauguma įsiveržimų kirto „vidurio liniją“, kuri eina per Taivano sąsiaurį, skiriantį abi puses, o mažesnė dalis kirto Taivano pietvakarinę ADIZ.