„Tai pasirengimas puolimui“: JAV paviešintos Rusijos lėktuvų ir tankų nuotraukos okupuotame Kryme

Palydovo nuotraukos buvo daromos kovo 27 – balandžio 16 dienomis, pasinaudota „Maxar Technologies“ palydovų paslaugomis. Bendrovės direktorius Danielis Jablonsky WSJ pažymėjo: „Aš manau, kad tai pašalina kai kurias abejones dėl to, kas iš tiesų vyksta labai neramiame regione“.

Vienoje iš nuotraukų, kurias publikavo „The Wall Street Journal“, – karinė oro pajėgų bazė Kryme. Ant betoninės pakilimo juostos matyti į eilę sustatyti keli Su-30 naikintuvai. Dar kovo mėnesį naikintuvų ten nebuvo, rašoma WSJ.

Kitose nuotraukose matyti karinė stovykla šalia Voronežo, kur Rusija jau nuo kovo pabaigos sutraukusi pajėgas. Nuotraukose matyti sraigtasparniai, žvalgybiniai dronai, motorizuotų šaulių ir šarvuočių daliniai, karo ligoninės ir pan., praneša „Dožd“.

Nuotraukas galima pasižiūrėti WSJ straipsnyje.

Kiek anksčiau palydovų nuotraukas iš Rusijos publikavo ir „Daily Mail“:

Satellite photos of Russian military camps near the border with Voronezh, Ukraine.#Russia #Ukraine #Voronezh pic.twitter.com/zv2SpqOL9F