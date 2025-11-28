 
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Švedija surengė karo pratybas su karališkąja šeima

2025-11-28 19:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 19:10

Švedijos vyriausybė penktadienį pranešė surengusi karo imitavimo pratybas, kuriose dalyvavo karalius ir sosto įpėdinė. Šis pranešimas buvo išverstas ir į rusų kalbą.

Švedijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Tai pirmas kartas nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio, kai buvo surengtos tokio masto pratybos įtraukiant karališkosios šeimos narius, ginkluotąsias pajėgas ir įvairius pareigūnus, pranešė vyriausybė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl Rusijos invazijos į Ukrainą tvyrant didelei įtampai, ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas paskelbė pareiškimą, kuriame teigė, kad pratybos buvo surengtos „atsižvelgiant į dabartinę saugumo situaciją“. 

„Žingsnis po žingsnio rengdami pratybas stipriname Švedijos visuotinę gynybą ir atsparumą“, – pridūrė jis. 

Pratybose daugiausia dėmesio skirta „priemonėms, skirtoms Švedijos saugumui išlaikyti pagal karo ir karo rizikos scenarijų“. 

Netrukus šis pareiškimas buvo išverstas į rusų kalbą. 

Švedijos žvalgybos ir gynybos tarnybos Rusiją įvardija kaip pagrindinę grėsmę šaliai. Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Stokholmas padidino karines išlaidas ir 2024 m. įstojo į NATO. Per ateinantį dešimtmetį šalis planuoja skirti gynybai 32 mlrd. dolerių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

