Švedija surengė karo pratybas su karališkąja šeima

Tai pirmas kartas nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio, kai buvo surengtos tokio masto pratybos įtraukiant karališkosios šeimos narius, ginkluotąsias pajėgas ir įvairius pareigūnus, pranešė vyriausybė.
Dėl Rusijos invazijos į Ukrainą tvyrant didelei įtampai, ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas paskelbė pareiškimą, kuriame teigė, kad pratybos buvo surengtos „atsižvelgiant į dabartinę saugumo situaciją“.
„Žingsnis po žingsnio rengdami pratybas stipriname Švedijos visuotinę gynybą ir atsparumą“, – pridūrė jis.
Pratybose daugiausia dėmesio skirta „priemonėms, skirtoms Švedijos saugumui išlaikyti pagal karo ir karo rizikos scenarijų“.
Netrukus šis pareiškimas buvo išverstas į rusų kalbą.
Švedijos žvalgybos ir gynybos tarnybos Rusiją įvardija kaip pagrindinę grėsmę šaliai. Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Stokholmas padidino karines išlaidas ir 2024 m. įstojo į NATO. Per ateinantį dešimtmetį šalis planuoja skirti gynybai 32 mlrd. dolerių.
