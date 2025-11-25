 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Persiginkluoti siekianti Švedija stiprina oro gynybą

2025-11-25 19:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 19:53

Švedija už 3,5 mlrd. kronų (366 mln. JAV dolerių) įsigis priešlėktuvinės gynybos įrangos, skirtos apsisaugoti nuo raketų, dronų ir kovinių orlaivių, antradienį pranešė vyriausybė. 

Švedijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Švedija už 3,5 mlrd. kronų (366 mln. JAV dolerių) įsigis priešlėktuvinės gynybos įrangos, skirtos apsisaugoti nuo raketų, dronų ir kovinių orlaivių, antradienį pranešė vyriausybė. 

REKLAMA
0

Šalis investuos apie 2 mlrd. kronų į žemė-oras trumpojo nuotolio raketas IRIS-T ir 1,5 mlrd. kronų į transporto priemones, naudojamas joms dislokuoti, sakoma atskirame Švedijos ginkluotųjų pajėgų pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai reikšmingas mūsų oro gynybos sustiprinimas“, – žurnalistams per spaudos konferenciją sakė gynybos ministras Palas Jonsonas Pietų Švedijoje esančiame Halmstade, kur dislokuotas oro gynybos pulkas. Jis pridūrė, kad įranga bus naudojama „numušti naikintuvus, kruizines raketas ir įvairių tipų dronus“. 

REKLAMA
REKLAMA

Gynybos grupė „Saab“ patvirtino gavusi Švedijos gynybos medžiagų administracijos (FMV) užsakymą įsigyti 2,1 mlrd. kronų vertės jutiklių ir valdymo bei kontrolės sistemų antžeminei oro gynybos sistemai.

REKLAMA

Pristatymai vyks 2027–2028 m., sakoma grupės pranešime. 

„Pavyzdžiui, radiolokatorius gali aptikti ne didesnius už pieno pakuotę dronus iš daugiau nei keturių kilometrų atstumo“, – teigė P. Jonsonas. 

Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Švedija 2024 m. įstojo į NATO  ir sparčiai didina karines išlaidas. 

Po šaltojo karo Švedija drastiškai sumažino išlaidas gynybai, sutelkusi karines pastangas į tarptautines taikos palaikymo misijas. Po Rusijos 2014 m. įvykdytos Krymo aneksijos šalis pakeitė kursą ir pradėjo didinti karines išlaidas. Švedija planuoja per ateinantį dešimtmetį gynybos išlaidoms skirti 300 mlrd. kronų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų