Susitarimai Rusijai nė motais: smogė Odesos uostui

„Priešas atakavo Odesos jūrų uostą sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“. Dvi raketas numušė oro gynybos sistemos, dvi pataikė į uosto infrastruktūrą“, – socialiniuose tinkluose pranešė Odesos srities administracijos atstovas Serhijus Bratčukas.

On #Odesa's beaches, people can see air defence system in action. pic.twitter.com/QztNhAyhs4