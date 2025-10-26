Susišaudymas JAV: universitete sužeisti mažiausiai 7 žmonės

Česterio apygardos prokuratūra pranešė, kad teisėsaugos pareigūnai sureagavo ir atlieka tyrimą.
Daugiau jokių detalių apie šaudymo incidentą, įskaitant aukų būklę, nebuvo. Pareigūnai prašė žmonių vengti šios vietovės.
Pensilvanijos gubernatorius Joshas Shapiro socialiniame tinkle „X“ sakė, kad buvo informuotas apie šaudymą ir pasiūlė universitetui bei vietos teisėsaugai visapusišką savo administracijos paramą.
„Kartu su manimi ir Lori melskimės už Lincolno universiteto bendruomenę“, – sakė jis, turėdamas omenyje savo žmoną.
Lincolno universitetas, istoriškai priklausęs afroamerikiečių bendruomenei Oksforde, yra maždaug 70 km į pietvakarius nuo Filadelfijos.
