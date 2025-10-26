Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Susišaudymas JAV: universitete sužeisti mažiausiai 7 žmonės

2025-10-26 11:18 / šaltinis: BNS
2025-10-26 11:18

Per šaudymą JAV Pensilvanijos Lincolno (Linkolno) universitete šeštadienio vakarą buvo sužeisti mažiausiai septyni žmonės, paskelbė pareigūnai. 

Per šaudymo incidentą JAV Pensilvanijos Lincolno universitete sužeisti mažiausiai 7 žmonės

Česterio apygardos prokuratūra pranešė, kad teisėsaugos pareigūnai sureagavo ir atlieka tyrimą.

Daugiau jokių detalių apie šaudymo incidentą, įskaitant aukų būklę, nebuvo. Pareigūnai prašė žmonių vengti šios vietovės.

Pensilvanijos gubernatorius Joshas Shapiro socialiniame tinkle „X“ sakė, kad buvo informuotas apie šaudymą ir pasiūlė universitetui bei vietos teisėsaugai visapusišką savo administracijos paramą.

„Kartu su manimi ir Lori melskimės už Lincolno universiteto bendruomenę“, – sakė jis, turėdamas omenyje savo žmoną. 

Lincolno universitetas, istoriškai priklausęs afroamerikiečių bendruomenei Oksforde, yra maždaug 70 km į pietvakarius nuo Filadelfijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

