Sukūrė tualetą valančią tabletę, kuri praneša apie galimas inkstų ligas

Mergina nuleidžia vandenį tualete. Taip ji pristato savo sensacingą išradimą – „Unify“ tabletę.
„Tai tualeto valymo tabletė, bet kartu ji gali aptikti ankstyvos inkstų ligos požymius“, – trumpai pristatė mokslininkė Yidan Xu.
Nuleidus vandenį aktyvuojasi tabletės reagentas, kuris aptinka šlapimo albuminą – su inkstų ligomis susijusį baltymą. Jei spalva tampa žalia – tai rodo, kad inkstų liga yra ankstyvoje stadijoje, jei mėlyna – liga jau pažengusi.
„Įprastai žmogaus šlapime neturėtų būti albumino. Jei žmogaus šlapime nuolatos aptinkamas albuminas, reiškia, kad jo inkstai jau yra pažeidžiami“, – pasakojo mokslininkė.
Jauna moteris pasakoja, kad išradimą sukurti įkvėpė jos tėvas. Jam inkstų liga nebuvo diagnozuota net 10 metų.
„Pradėjau galvoti, kodėl atsitinka taip, kad inkstų ligos nediagnozuojamos. Tai mane įkvėpė sukurti priemonę, kuri aptiktų inkstų ligą kaip įmanoma anksčiau. Norėčiau padėti sergantiems žmonėms, perspėti juos kuo anksčiau“, – kalbėjo Yidan Xu.
Skaičiuojama, kad chroniškomis inkstų ligomis serga bemaž 10 proc. pasaulio populiacijos.
