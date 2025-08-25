Kandidatė į premjeres: norėčiau diskutuoti dėl reikalavimų kolegijoms mažinimo

„Konservatorių padaryta reforma tikrai man buvo labai skaudi ir, mano požiūriu, neteisinga. Tų pačių kolegijų jungimo klausimas, tam tikrose vietose gal nereikėjo eiti per jėgą, kaip buvo nueita, ir mes rizikuojame prarasti svarbias disciplinas, kurios yra labai retos ir vaikai tikrai ne visada pasirenka“, – pirmadienį per susitikimą su Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariais kalbėjo socialdemokratė.
„Ir tie reikalavimai, kurie buvo iškelti kolegijoms, palyginti su universitetais, kolegijos beveik prilygintos universitetams, mano požiūriu, tai atrodo neteisinga“, – teigė ji.
Pasak I. Ruginienės, kolegijas prilyginus aukštojo mokslo įstaigoms sugriautas pasaulyje įprasta išsilavinimą suteikianti architektūra – vidurinis mokslas ir profesinės mokyklos, antras lygmuo – koleginis išsilavinimas ir trečias – universitetinis.
„Tikrai norėčiau turėti diskusiją dėl reikalavimų (kolegijoms – BNS) mažinimo“, – pabrėžė ji.
Sprendimus dėl kolegijų reorganizavimo priėmė Ingridos Šimonytės vadovaujamas Ministrų kabinetas. Valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo plane buvo numatyta sujungti apie dešimt įstaigų, dėl dalies įstaigų jungimo planuota apsispręsti vėliau. Siekiama, kad 2029 metais bet kurioje valstybinėje kolegijoje studijuotų ne mažiau kaip 1,2 tūkst. studentų.
I. Ruginienė patikino esanti pasiryžusi ieškoti papildomo finansavimo kolegijoms.
Kandidatė į ministres pirmininkes taip pat teigė, kad dėl valdančiosios daugumos praėjusią savaitę sutarę socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“ koalicijos sutartyje nutarė numatyti pasirengimo ekstremalioms situacijoms pamokamas mokyklose.
„Tarp partnerių sutarėme tokią iniciatyvą, kad turėtų atsirasti pasirenkamas dalykas (...) – pasirengimas ekstremalioms situacijoms. Tokia disciplina turėtų atsirasti mokyklose. Artimiausius terminus pasidėliosime per Vyriausybės priemonių planą, bet programoje šita priemonė bus“, – kalbėjo I. Ruginienė.
