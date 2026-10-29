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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sudužo Italijos karinis sraigtasparnis: pasirodė tragedijos vaizdo įrašai

2026-10-29 23:49 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
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2026-10-29 23:49
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bosnijoje ketvirtadienį sudužus EUFOR – Europos Sąjungos (ES) karinėje misijoje šioje Balkanų šalyje – dalyvavusiam Italijos sraigtasparniui, žuvo keli jo įgulos nariai, o kiti buvo sužeisti, pranešė misija.

Sudužo Italijos karinis sraigtasparnis: pasirodė tragedijos vaizdo įrašai (nuotr. stop kadras)

Bosnijoje ketvirtadienį sudužus EUFOR – Europos Sąjungos (ES) karinėje misijoje šioje Balkanų šalyje – dalyvavusiam Italijos sraigtasparniui, žuvo keli jo įgulos nariai, o kiti buvo sužeisti, pranešė misija.

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EUFOR teigimu, sraigtasparnis „Chinook“ sudužo vykdydamas „įprastinę operaciją“ Brčko regione už maždaug 180 kilometrų į šiaurės rytus nuo Sarajevo.

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Bosnijoje sudužus Italijos sraigtasparniui, ES karinė misija praneša apie žuvusiuosius

„Dėl šios avarijos tragiškai žuvo keli EUFOR personalo nariai, o kiti buvo sunkiai sužeisti“, – teigiama misijos pranešime, kuriame žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičiai nenurodyti.

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„Skubios pagalbos tarnybos yra įvykio vietoje ir stengiasi suvaldyti situaciją“, – rašoma pranešime.

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„EUFOR atlieka išsamų ir nuodugnų incidento tyrimą ir paskelbs daugiau informacijos, kai ji bus patikrinta ir kai bus tinkama“, – pažymėjo misija.

Internete ketvirtadienį taip pat pasirodė tragedijos vaizdo įrašai.

Jos ankstesniame pranešime buvo teigiama, kad „nebuvo apgadinta jokia civilinė infrastruktūra, nuosavybė ar transporto priemonės, taip pat nebuvo sužeista jokių civilių“.

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Tuo metu pareigūnai vietos žiniasklaidai Bosnijoje pranešė, kad žuvo trys žmonės, o 12 buvo sužeisti.

Brčko rajono meras Siniša Miličius Bosnijos serbų televizijai RTRS taip pat sakė, kad žuvo trys žmonės, o 12-ai buvo suteikta medicininė pagalba. Jo teigimu, vieno sužeistojo būklė yra kritinė.

EUFOR misiją Bosnijoje vykdo nuo 2004 metų, kai pakeitė NATO taikos palaikymo pajėgas, kurios šioje šalyje buvo dislokuotos nuo 1992–1995 metų karo pabaigos.

EUFOR svetainėje skelbiama, kad dabartines pajėgas sudaro keli šimtai karių iš 24 Europos valstybių.

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