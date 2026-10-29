Sudužo Italijos karinis sraigtasparnis: pasirodė tragedijos vaizdo įrašai

EUFOR teigimu, sraigtasparnis „Chinook“ sudužo vykdydamas „įprastinę operaciją“ Brčko regione už maždaug 180 kilometrų į šiaurės rytus nuo Sarajevo.
Bosnijoje sudužus Italijos sraigtasparniui, ES karinė misija praneša apie žuvusiuosius
„Dėl šios avarijos tragiškai žuvo keli EUFOR personalo nariai, o kiti buvo sunkiai sužeisti“, – teigiama misijos pranešime, kuriame žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičiai nenurodyti.
„Skubios pagalbos tarnybos yra įvykio vietoje ir stengiasi suvaldyti situaciją“, – rašoma pranešime.
„EUFOR atlieka išsamų ir nuodugnų incidento tyrimą ir paskelbs daugiau informacijos, kai ji bus patikrinta ir kai bus tinkama“, – pažymėjo misija.
Internete ketvirtadienį taip pat pasirodė tragedijos vaizdo įrašai.
Footage of the moment an Italian Ch-47 Chinook crashed during an EUFOR training exercise in Gorice, Bosnia. https://t.co/RBl5eUeWih— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 29, 2026
Jos ankstesniame pranešime buvo teigiama, kad „nebuvo apgadinta jokia civilinė infrastruktūra, nuosavybė ar transporto priemonės, taip pat nebuvo sužeista jokių civilių“.
Tuo metu pareigūnai vietos žiniasklaidai Bosnijoje pranešė, kad žuvo trys žmonės, o 12 buvo sužeisti.
Brčko rajono meras Siniša Miličius Bosnijos serbų televizijai RTRS taip pat sakė, kad žuvo trys žmonės, o 12-ai buvo suteikta medicininė pagalba. Jo teigimu, vieno sužeistojo būklė yra kritinė.
EUFOR misiją Bosnijoje vykdo nuo 2004 metų, kai pakeitė NATO taikos palaikymo pajėgas, kurios šioje šalyje buvo dislokuotos nuo 1992–1995 metų karo pabaigos.
EUFOR svetainėje skelbiama, kad dabartines pajėgas sudaro keli šimtai karių iš 24 Europos valstybių.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.