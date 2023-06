Stambulo centre nudurtas rusų turistas: įsivėlė į konfliktą su 4 vietos gyventojais

Turkų žiniasklaidos duomenimis, incidentas nutiko birželio 11-osios rytą, apie 9 val. vietos laiku. Žuvusysis – 40-metis turistas iš Rusijos Viačeslavas Nečiporčukas. Sulaukęs mirtino smūgio į širdies plotą jis netrukus susmuko ant žemės ir mirė nuvežtas į ligoninę. Visi keturi jį užpuolę asmenys iš įvykio vietos paspruko.

Stambulo policijos atstovų teigimu, muštynės prasidėjo „kilus konfliktui dėl rusų turisto erzinimo“. Šiuo metu jau sulaikyti du įtariamieji, ieškoma likusių muštynių dalyvių. Turkijos žiniasklaidoje taip pat skelbiama versija, kad iš ruso buvo pavogtas telefonas ir jis bandė jį „atsiimti“. „Milliyet“ pranešama, kad neblaivų rusą užkalbino keli vietos gyventojai ir pabandė jį apvogti, tuomet prasidėjo muštynės.

