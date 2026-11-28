Šeštadienį vietos policija pranešė, kad per sprogimą vienoje rytų Afganistano Kunaro provincijos vidurinėje mokykloje žuvo arba buvo sužeista keletas moksleivių.
Kunaro provincijos policijos būstinės atstovas spaudai Faridas Dehqanas sakė, kad 10 val. mokykloje, esančioje provincijos Andar Sero vietovėje, įvyko sprogimas, per kurį žuvo arba buvo sužeista keletas moksleivių.
Jokios informacijos apie sprogimo priežastį ir tikslų nukentėjusiųjų skaičių kol kas nėra. Pasak pareigūno, į įvykio vietą atvyko tyrėjų grupės iš netoli sienos su Pakistanu esančios Kunaro provincijos.
Rugpjūtį per granatos sprogimą mokyklų komplekse Afganistano sostinėje Kabule buvo sužeista daugiau kaip 40 vaikų, kurių amžius – nuo 9 iki 14 metų.
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