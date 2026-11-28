Pareigūnų teigimu, sraigtasparnis sudužo vykdydamas gelbėjimo operaciją, kurios tikslas buvo evakuoti patrulį iš atokios Apurimako, Ene ir Mantaro upių slėnių teritorijos, ispanų kalba sutrumpintai vadinamos VRAEM.
„Paieškos ir gelbėjimo operacijų metu buvo rastas orlaivis ir devyni juo skridę kariškiai“, – pranešė Gynybos ministerija.
„Vienintelis katastrofą išgyvenęs pilotas Enzo Espinoza Roque buvo nugabentas į Limą, kur jam bus suteikta specializuota medicinos pagalba“, – pridūrė ji.
VRAEM yra didžiausias kokos augalų auginimo slėnis Peru. Joje vykstant narkotikų kontrabandai ir tebeveikiant sukilėlių grupuotės „Švytintis kelias“ likučiams, ši teritorija dešimtmečius yra militarizuota.
Apie orlaivio dingimą pranešta ketvirtadienio vakarą, po to, kai jis išgelbėjo tris kariuomenės karius iš Sanabambos – atokios gyvenvietės Ajakučo regione.
Kodėl juos reikėjo gelbėti, nepranešama, tačiau jie buvo tarp per katastrofą žuvusių žmonių.
Vasario mėnesį pietų Peru sudužus kitam sraigtasparniui „MI-17“ žuvo visi 15 juo skridusių žmonių.
Jungtinių Tautų duomenimis, Peru yra viena didžiausių kokos lapų ir kokaino gamintojų pasaulyje.
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