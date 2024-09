Skrydžio metu tragiškai mirė keleivis: lėktuvas turėjo skubiai leistis

Pilotai paprašė leidimo nedelsiant pakeisti skrydžio kryptį, ir „Boeing 737-800“ nusileido Kelne, Vokietijoje. Pranešama, kad vyrui sustojo širdis, ir nepaisant visų lėktuvo keleivių ir įgulos pastangų, jis tragiškai mirė.

Pasak „AirLive“, lėktuvas nusileido atokioje Kelno oro uosto teritorijoje, o į įvykio vietą skubiai atskubėjo medikų brigada.

Skrydis į Jungtinę Karalystę buvo atidėtas vėlesniam vakarui.

🚨Today: Jet2 flight from Burgas (BOJ) to Liverpool (LPL) diverted to Cologne, Germany, due to a medical emergency.



View #LS3214's data at https://t.co/oEn0FwgRMv pic.twitter.com/bi4micrPfW

REKLAMA