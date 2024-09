Girtas keleivis lėktuve užkūrė tikrą pragarą: elgėsi agresyviai ir bandė įsilaužti į pilotų kabiną

Po to, kai agresyvus vyras bandė įsiveržti į pilotų kabiną, pilotai paskelbė pirmąjį skubios pagalbos signalą ir lėktuvui teko leistis avariniu būdu. Naujausiame vaizdo įraše aiškiai užfiksuotos siaubingos scenos ore, kai iš Londono Gatviko oro uosto (Didžioji Britanija) į Kosą (Graikija) skridęs lėktuvas buvo priverstas nukrypti į Miuncheną (Vokietija).

Laikraštis „The Sun“ atskleidė, kad ore siautėjęs banditas gyrėsi atlikęs bausmę kalėjime. O liudininkai teigė, kad šis gyrėsi, jog į Kosą skrenda nusipirkti kanapių.

Viena keleivė pasakojo: „Mano vyras dar prieš mums pakylant pasakė, kad tas keleivis geria iš didelio butelio viskio. Jis šaukė. Jis paprašė alaus dar prieš lėktuvui pakylant, o stiuardesė pasakė, kad turės palaukti, kol pakilsime į orą, nes jie neturi licencijos tiekti alkoholį ant žemės. Pakilus lėktuvui vyras toliau šaukė, keikėsi ir įžeidinėjo“.

Susirūpinusi keleivė liepė keleivių salono įgulai konfliktiškam vyrui daugiau nebetiekti alkoholio.

Tačiau grįždama atgal ji pamatė jį gurkšnojantį iš butelio.

Keleivė pasakojo: „Kai jis vėl pradėjo gerti, priekyje sėdintis keleivis liepė jam užsičiaupti, o tai dar labiau įkaitino situaciją. Girtas vyras pasakė, kad nemėgsta, kai jam nurodinėja, ką daryti, ir kad yra sėdėjęs kalėjime. Netrukus po to, kai buvo įjungtas saugos diržo ženklas, jis išlipo iš savo sėdynės, todėl paklausiau: „Drauguži, kur tu keliauji?

Jis tik persižegnojo ir sušuko: „Aš ne tavo supi**as draugas, tu k***“.

On September 3, #easyJet Airbus A320 (G-EZUR) flight #U28235 from #London Gatwick to #Kos, Greece, was forced to divert to #Munich after a drunk passenger allegedly attempted to open an emergency exit door during the flight.



🎥 ©Charlotte_keen1/TikTok#aviation #AvGeek #avgeeks pic.twitter.com/ZakIQO8FEv