Ekspertai patarė, kaip išgyventi lėktuvo katastrofą: svarbi net sėdėjimo vieta

Portalas „Mirror“ aprašo keletą paprastų veiksmų, kurių, pasak ekspertų, keleiviai gali imtis: kur sėdėti, ką daryti kylant ir leidžiantis lėktuvui ir kaip elgtis nusileidus vandenyje, kad padidinti savo galimybes išgyventi.

Kur sėdėti, kad liktumėte gyvi?

Kranfildo (Didžioji Britanija) saugos, rizikos ir patikimumo instituto direktorė profesorė Helen Muir sakė, kad saugiausios erdvės nėra.

Ji sako: „Manęs dažnai klausia, kur turėčiau sėdėti lėktuve, kad turėčiau geriausius šansus išgyventi, ir, deja, gero atsakymo neturiu. Negalima sakyti, kad geriausia sėdėti gale, nes lėktuvui sudužus, priekyje gresia didžiausias pavojus, o jei kils gaisras ir lėktuvas užsidegs gale, tuomet geriau sėdėti priekyje. Taigi atsakymas yra toks: eikite ten, kur jums paskirta, bet kuo geriau išnaudokite visas šalia esančias galimybes pabėgti, jei to prireiktų“.

Prieiga prie išėjimų

Dr. Steve‘as Veronneau, FAA Civilinės aviacijos ir kosmoso medicinos instituto Oklahomoje (JAV) Bioinformatikos tyrimų grupės vadovas, pataria keleiviams, kaip geriausiai prieiti prie išėjimų: „Lėktuve nėra pačios saugiausios vietos, viskas priklauso nuo to, kaip lėktuvas atsitrenks į žemę“.

„Tačiau, tai pasakęs, aš mieliau renkuosi sėdėti toje orlaivio dalyje, iš kurios yra daugiausia išėjimų, tačiau manau, kad taip yra dėl mano, kaip nelaimingų atsitikimų tyrėjo, patirties, ir tikiu, kad tinkamai suprojektuotame orlaivyje kiekviena vieta turi vienodą galimybę“, – teigia S. Veronneau.

Septynios eilės nuo išėjimo

Grinvičo universiteto (Londonas, Jungtinė Karalystė) Gaisrinės saugos inžinerijos grupės direktorius profesorius Edas Galea sako, kad jei nuo išėjimo esate per septynias eiles, jūsų šansai išgyventi gali padidėti.

Jis sako: „Jei esate per septynias eiles nuo tinkamo išėjimo, tikimybė išgyventi avariją yra didesnė nei tikimybė, kad per ją žūsite. Taigi, jei esate toliau nei už septynių sėdynių, jūsų šansai žūti per avariją yra didesni nei šansai išgyventi“.

„Tai nereiškia, kad jei esate toliau nei septynios sėdynės, jūs žūsite per avariją, tai tik reiškia, kad turite didesnę statistinę tikimybę neišgyventi per įvykusią avariją“, – teigia jis.

Kilimas ir nusileidimas: žinokite, kaip prisisegti saugos diržą

Profesorė H. Muir sako, kad turite žinoti kaip prisisegti savo saugos diržą: „Vienas iš dalykų, kuriuos reikia padaryti įlipus į lėktuvą, yra ne tik prisisegti saugos diržą, bet, manau, ypač kai lėktuvo įgula parodo, kaip tai padaryti, pabandyti patiems tai padaryti“.

„Tai reikia praktikuoti todėl, kad visi esame labai gerai susipažinę su automobilio saugos diržais, o šiais laikais automobilio saugos diržai atsegami kitaip nei lėktuvo sėdynėje. Taigi, norėdami įsitikinti, kad atsimenate, kaip atsegamas diržas lėktuve, greitai pasipraktikuokite“, – pataria ji.

Įtemptas saugos diržas

Tomas Barthas, „AmSafe Aviation“ (Fyniksas, JAV) pripučiamų apsisaugojimo priemonių tyrimų ir plėtros direktorius, mano, kad tvirtai įtemptas saugos diržas gali išgelbėti.

Jis sako: „Kai skrendu lėktuvu, pirmoji taisyklė yra ta, kad kylant ir leidžiantis diržas turi būti labai įtemptas, žemai per klubus, kad jis sąveikautų su dubens kaulais“, – sako jis.

Skaitymo lemputės

Profesorius Edas Galea sako, kad lėktuvui kylant ir leidžiantis turėtumėte išjungti skaitymo lemputes, kad akys galėtų greitai prisitaikyti prie aplinkos.

Jis sako: „Kai oro linijos leidžiasi naktį, prieš lėktuvui nusileidžiant, jos pritemdo šviesas salone, kad galėtumėte priprasti prie šviesos lygio lauke, kad tuo atveju, jei tektų evakuotis, jūsų akys prisitaikytų ir galėtumėte matyti, kur einate. Dėl šios priežasties turėtumėte išjungti ir skaitymo lemputes, kad greitai priprastumėte prie lauko apšvietimo lygio“.

Kaip išgyventi po smūgio: pasipraktikuokite „pasiruošimo smūgiui“ padėtį

Profesorė Muir sako: „Geriausia, ką galite padaryti, jei numanote, kad teks pasinaudoti „pasiruošimo smūgiui“ padėtimi, ir tai padės jums ją įsiminti, tai iš tikrųjų ją išbandyti, padarykite tai patys, tai užtruks tik minutę“.

„Jei tai yra „pasiruošimo smūgiui“ padėtis, kai galvą priglaudžiate prie sėdynės priekyje, įsitaisykite ant sėdynės – padėkite ten galvą ir pajuskite tai. Lygiai taip pat ir su kojomis – informacinėje kortelėje bus aiškiai nurodyta, kur turi būti jūsų kojos, įsitaisykite teisingai, šiek tiek pasipraktikuokite“, – rekomenduoja profesorė.

Tinkama „pasiruošimo smūgiui“ padėtis

Tomas Bartas priduria: „Pasiruošimo smūgiui“ padėtis gali būti paini, nes jų yra įvairių. Svarbu pažvelgti į informacinę kortelę ir išklausyti saugos instruktažą, kad žinotumėte, kokia padėtis tinkama tai sėdynei, kurioje sėdite. Egzistuoja įvairios padėtys, kurias galima pritaikyti. Visos šios padėtys turi kai ką bendro – viršutinė liemens dalis turi būti kuo labiau nuleista žemyn“.

Kaip išgyventi, kai salonas yra pilnas dūmų: skaičiuokite eiles

Profesorius E. Galea sako, kad turėtumėte suskaičiuoti sėdynių eiles, norėdami išsiaiškinti, kur yra artimiausias išėjimas.

Jis sako: „Aš skaičiuoju sėdynių eiles nuo savo sėdėjimo vietos iki išėjimo todėl, kad dūmų atveju arba tuo atveju, jei sugestų avarinis apšvietimas ir būtų labai tamsu, žinodamas sėdynių eilių skaičių, galėčiau suskaičiuoti, kaip toli nuo tinkamos vietos esu, galėčiau pajausti kelią iki išėjimo. Skaičiuodamas sėdynių atlošus žinosiu, kada pasieksiu avarinio išėjimo eilę“.

Greitas išėjimas

Profesorė Muir pataria keleiviams greitai evakuotis ir priduria: „Įvykus avarijai, jei lėktuvo salone yra dūmų, labai svarbu kuo greičiau išlipti. Taigi prieš avariją arba įlipę į lėktuvą pagalvokite, ką darysite, kaip sužinosite, kur eiti. Situacija nebus tokia kebli, jei būsite suskaičiavę sėdynių eiles ir atsižvelgę į visa kita, kas yra svarbu, ir tada pradėsite judėti, remdamiesi jums žinoma informacija, nes nebūtinai galėsite matyti saloną“.

Kaip išgyventi vandenyje: gelbėjimosi liemenė

Macas McLeanas, FAA Civilinės aviacijos ir kosmoso medicinos instituto Oklahomoje (JAV) vyriausiasis salono saugos tyrėjas, rekomenduoja nepanikuoti ir lėktuve pripūsti gelbėjimosi liemenę.

Jis sako: „Reikia žinoti, kad gelbėjimosi liemenės negalima pripūsti prieš išlipant iš lėktuvo“.

„Nustatėme, kad kartais žmonės pripučia gelbėjimosi liemenę lėktuvo viduje, tada, jei lėktuvas pradeda skęsti, ji iškyla į viršų lėktuvo viduje, ir kiti keleiviai nebegali išlipti. Todėl geriausia liemenę laikyti nepripūstą, kol išlipsite, o tada ją pripūsti“, – teigia jis.

Gelbėjimosi plaustai

Kalbėdamas apie gelbėjimosi plaustų naudojimą, McLeanas priduria: „Norite įsitikinti, kad galite kuo greičiau įlipti į plaustą, kai tik ateis laikas, ir išlikti ramūs bei prisiminti, kad pagalba atvyks, jei tik sugebėsite išsilaikyti“.

Evakuacija iš lėktuvo: svarbu turėti planą

McLeanas sako, kad evakuojantis iš avarijos svarbu susikaupti ir turėti planą: „Reikia stengtis išlaikyti dėmesį, turėti planą, ką darysite, kai išlipsite iš lėktuvo. Žinome, kad plano turėjimas yra didžiausias veiksnys, padedantis išgyventi bet kokią avariją“.

Atsakingai vertinkite išlipimą iš lėktuvo su grupe

Profesorė Muir sako saugotis evakavimosi iš lėktuvo grupėmis, nes tai gali sukelti spūstis.

Ji sakė: „Evakuacijos metu, kai lėktuve yra grupės, jei jie visi lieka kartu, gali judėti kartu ir padėti vieni kitiems, tai puiki situacija. Tačiau, deja, kartais pasitaiko, kad grupės išsiskirsto, o kai taip nutinka, būna labai sunku, nes akivaizdu, kad pirmiausia norima surasti vieni kitus“.

„Bet visi, bando išlipti iš lėktuvo... tai tarsi eilė automobilių, važiuojančių vienpusio eismo gatve, jei priekyje atidarytos durys. Jei priešinga kryptimi atvažiuoja automobilis, susidaro spūstis ir kamščiai, ir tas pats vyksta lėktuvo praėjime“, – sako profesorė.

Pripučiama avarinio nusileidimo čiuožykla

Profesorė Muir sako, kad, kai norint išlipti iš lėktuvo tenka pasinaudoti nusileidimo čiuožykla, reikia nusileisti į apačią ir iš karto bėgti.

Ji sako: „Išgyventi reiškia ne tik pasiekti lėktuvo duris, bet ir išlipti, nusileisti nuo čiuožyklos, todėl artėjant prie čiuožyklos reikėtų pagalvoti apie tai, ar turite: aštrių daiktų (avalynės, dėl kurios kalnelis gali būti pradurtas – tokiu atveju batelius nusiimkite), arba kitų aštrių daiktų, pavyzdžiui, galinėse kišenėse, kurie gali įsirėžti į jus arba į kalnelį. Ir tada laikykite rankas aplink save, sukryžiuokite kojas ir tiesiogine prasme šokinėdami čiuožkite žemyn, atsisėdę, kaip ant batuto ar pripučiamos šokinėjimo pilies“.

„Nusileiskite į apačią. Kai atsiduriate apačioje, svarbiausia yra greitai atsiplėšti nuo to kalnelio apačios. Gali būti, kad bus kitų, kurie padės jums atsikelti, jei ne, kelkitės ir bėkite tolyn, nes paskui jus greitai nusileis žmonės, ir jei jūs vis dar ten būsite, jie atsitrenks į jūsų nugarą“, – perspėja H. Muir.