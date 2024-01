Lėktuvo katastrofa, per kurią žuvo 72 žmonės: pilotai per klaidą nutraukė elektros tiekimą lėktuvui

Lėktuvo katastrofa, per kurią žuvo 72 žmonės, įskaitant du kūdikius, greičiausiai įvyko dėl to, kad pilotai per klaidą išjungė elektros tiekimą lėktuvui, teigiama Nepalo vyriausybės paskirtų tyrėjų ataskaitoje. Lėktuvas prarado stūmos jėgą, o tai lėmė „aerodinaminį uždelsimą“.