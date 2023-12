Europos Sąjunga sugriežtino taisykles trims stambioms pornografijos svetainėms

Pornografinės svetainės Pornhub“, „Stripchat“ ir „XVideos“ nuo šiol laikomos didelėmis interneto platformomis, kurių aktyvių naudotojų skaičius ES viršija 45 milijonus. Šiai kategorijai taip pat priskiriami tokie socialiniai tinklai kaip „X“, „Facebook“ ir „TikTok“.

Nuo balandžio pabaigos, praėjus keturiems mėnesiams po nustatymo šios svetainės pagal naująjį ES Skaitmeninių paslaugų aktą (DSA) turės laikytis griežtesnių taisyklių, ypač dėl nepilnamečių apsaugos.

Remiantis Europos Komisijos pareiškimu, į sąrašą įtraukus tris svetaines, Briuselio reguliuojamų stambių platformų skaičius visame bloke išaugo iki 22.

REKLAMA

REKLAMA

EK stebi, kaip platformos laikosi priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio ir kovoti su neteisėtų vaizdų, pavyzdžiui, seksualinės prievartos prieš vaikus, platinimu.

REKLAMA

„Labai aiškiai pabrėžiau, kad saugesnės interneto aplinkos kūrimas mūsų vaikams yra DSA vykdymo užtikrinimo prioritetas“, – nurodė už vidaus rinką atsakingas eurokomisaras Thierry Bretonas.

Už konkurenciją atsakinga EK narė Margrethe Vestager sakė, kad įtraukus į sąrašą šias tris pornografijos svetaines bus galima griežčiau stebėti jų algoritmus ir užtikrinti šių svetainių atskaitomybę.

Anot Briuselio, itin daug vartotojų turinčios svetainės dėl savo masto yra sistemiškai svarbios ir turi įrodyti, kad jų veikla atitinka DSA reikalavimus.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmiausia „Pornhub“ reaguodama į šią naujieną protestavo, kad per šešis mėnesius iki šių metų liepos 31 dienos Europos Sąjungoje svetainė vidutiniškai per mėnesį turėjo tik 33 mln. lankytojų, o tai yra mažiau nei 45 mln., kurių reikėtų, kad svetainė būtų pripažinta labai didele platforma.

Pažeidusioms taisykles įmonėms gali būti skirta bauda iki šešių procentų jų metinės pasaulinės apyvartos, o už rimtus ir pasikartojančius nusižengimus gali būti uždrausta vykdyti veiklą ES.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Neteisėtas turinys

Be kitų įsipareigojimų, šios stambios platformos taip pat privalo analizuoti konkrečias grėsmes europiečių teisėms ir saugumui, kurias kelia jų skelbiamas turinys, ir teikti ataskaitas atitinkamoms institucijoms.

Joms taikomi didesnio skaidrumo reikalavimai ir prievolė suteikti prieigą prie savo duomenų ES įgaliotiems tyrėjams.

Be to, šios svetainės kartą per metus savo lėšomis turi atlikti išorės auditą, siekiant patikrinti, ar jos atitinka ES taisykles.

REKLAMA

Nurodoma, kad platformos privalo imtis skubių veiksmų ir pašalinti bet kokį neteisėtą turinį, kai tik apie jį sužino, ir informuoti teisines institucijas, jei interneto turinyje aptinkama sunkių nusikalstamų veikų.

Tokiose svetainėse tikslinės reklamos tikslais draudžiama naudoti neskelbtinus duomenis, pavyzdžiui, politines pažiūras ar įsitikinimus. Jos taip pat privalo skaidriai nurodyti, kaip jų algoritmai atrenka turinį naudotojams.

Kol kas nė viena įmonė nebuvo pripažinta kalta pažeidusi naująsias ES turinio taisykles.

Tačiau pirmadienį Briuselis pradėjo pirmąjį oficialų tyrimą pagal DSA, kurio objektas – multimilijardieriaus technologijų magnato Elono Musko platforma „X“.

Pastaraisiais mėnesiais taip pat pradėti įvairūs preliminarūs tyrimai prieš „Apple“, „Google“, „Facebook“ ir „Instagram“ patronuojančiąją įmonę „Meta“, „TikTok“, „Snapchat“, „YouTube“ ir „Amazon“.