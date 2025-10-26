Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė lankysis Rusijoje ir Baltarusijoje

2025-10-26 12:56 / šaltinis: BNS
2025-10-26 12:56

Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė Choe Son Hui apsilankys Rusijoje ir Baltarusijoje, sekmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida, nenurodydama vizito datos.

Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė Choe Son Hui lankysis Rusijoje ir Baltarusijoje

Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė Choe Son Hui apsilankys Rusijoje ir Baltarusijoje, sekmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida, nenurodydama vizito datos.

REKLAMA
0

Choe Son Hui „apsilankys Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje Rusijos ir Baltarusijos užsienio reikalų ministerijų kvietimu“, pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA.

Pranešimas pasirodė trečiadienį JAV prezidentui Donaldui Trumpui atskridus į Pietų Korėją, kur vyks Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikimas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV žiniasklaida anksčiau pranešė, kad jo administracijos pareigūnai privačiai aptarė galimą D. Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno, su kuriuo JAV prezidentas paskutinį kartą derėjosi 2019 metais, susitikimą. 

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas yra sakęs, kad tikisi dar kartą susitikti su Šiaurės Korėjos vadovu, galbūt šiais metais.

REKLAMA

Kim Jong Unas neseniai, rugsėjį Pekine vykusio karinio parado, skirto paminėti Antrojo Pasaulinio karo pabaigą ir Japonijos kapituliaciją, kuluaruose susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir Baltarusijos autoritariniu prezidentu Aliaksandru Lukašenka. 

Pastaraisiais metais Pchenjano ir Maskvos ryšiai sustiprėjo, Šiaurės Korėjai siunčiant karius į Rusiją talkinti rusams kare prieš Ukrainą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų