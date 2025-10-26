Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė lankysis Rusijoje ir Baltarusijoje

Choe Son Hui „apsilankys Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje Rusijos ir Baltarusijos užsienio reikalų ministerijų kvietimu“, pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA.
Pranešimas pasirodė trečiadienį JAV prezidentui Donaldui Trumpui atskridus į Pietų Korėją, kur vyks Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikimas.
JAV žiniasklaida anksčiau pranešė, kad jo administracijos pareigūnai privačiai aptarė galimą D. Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno, su kuriuo JAV prezidentas paskutinį kartą derėjosi 2019 metais, susitikimą.
D. Trumpas yra sakęs, kad tikisi dar kartą susitikti su Šiaurės Korėjos vadovu, galbūt šiais metais.
Kim Jong Unas neseniai, rugsėjį Pekine vykusio karinio parado, skirto paminėti Antrojo Pasaulinio karo pabaigą ir Japonijos kapituliaciją, kuluaruose susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir Baltarusijos autoritariniu prezidentu Aliaksandru Lukašenka.
Pastaraisiais metais Pchenjano ir Maskvos ryšiai sustiprėjo, Šiaurės Korėjai siunčiant karius į Rusiją talkinti rusams kare prieš Ukrainą.
