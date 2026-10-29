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Šiaurės Korėja kelia nerimą: į Rytų jūrą paleido svaidmenį

2026-10-29 07:21 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-29 07:21
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Šiaurės Korėja ketvirtadienį nuo savo rytinės pakrantės paleido nenustatytą svaidmenį, pranešė Pietų Korėjos gynybos ministerija. Tai įvyko nepraėjus nė savaitei po to, kai Pietų Korėja pasiūlė surengti derybas dėl didėjančios įtampos pasienyje.

Kim Jong Unas (nuotr. EPA-ELTA) (nuotr. EPA-ELTA)

Šiaurės Korėja ketvirtadienį nuo savo rytinės pakrantės paleido nenustatytą svaidmenį, pranešė Pietų Korėjos gynybos ministerija. Tai įvyko nepraėjus nė savaitei po to, kai Pietų Korėja pasiūlė surengti derybas dėl didėjančios įtampos pasienyje.

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Japonijos gynybos ministerija taip pat patvirtino, kad svaidmuo buvo paleistas, nurodydama, kad tai buvo „panašu į balistinę raketą“.

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„Šiaurė į Rytų jūrą paleido neatpažintą svaidmenį“, – pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, turėdama omenyje vandens telkinį, dar vadinamą Japonijos jūra.

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Svaidmuo ketvirtadienį buvo paleistas didėjant įtampai dėl minos sprogimo prie stipriai įtvirtintos abiejų Korėjų sienos, per kurį buvo sužeisti trys Pietų Korėjos kariai.

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Anksčiau šį mėnesį atlikus bendrą Pietų Korėjos ir JT tyrimą padaryta išvada, kad būtent Šiaurės Korėja buvo padėjusi minas, kurios daugiau nei prieš metus sprogo demilitarizuotojoje zonoje (DMZ). Pchenjanas šiuos kaltinimus griežtai paneigė.

Didėjanti įtampa tarp Pietų ir Šiaurės Korėjų

Įtakingoji Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno sesuo Kim Yo Jong Pietų Korėjos reikalavimus atsiprašyti pavadino „niekingais“ ir atmetė Seulo pasiūlymą suteikti medicinos įrangos.

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Įtampa didėja tuo metu, kai naujausi JAV prezidento Donaldo Trumpo mėginimai užmegzti dialogą su Pchenjanu kelia nerimą, kad JAV sąjungininkas Seulas per galimas derybas su Šiaurės Korėja dėl branduolinės programos gali likti nuošalyje.

Spalį Šiaurės Korėja paleido kelias trumpojo nuotolio balistines raketas – tai įvyko kitą dieną po to, kai D. Trumpas užsiminė, kad šiemet galėtų susitikti su Kim Jong Unu.

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