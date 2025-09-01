Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Šią savaitę – Europos lyderių susitikimas dėl Ukrainos

2025-09-01
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-01 07:39

Ketvirtadienį Paryžiuje vyks Europos lyderių susitikimas, skelbia „Financial Times“.

Macronas kalbėjosi su Putinu, šis pažėrė riebių kaltinimų Vakarams (nuotr. SCANPIX)
17

Trys diplomatai leidiniui nurodė, kad Paryžiuje susitiks tie, kurie rugpjūčio viduryje Vašingtone susitiko su Donaldu Trumpu.

1

Trys diplomatai leidiniui nurodė, kad Paryžiuje susitiks tie, kurie rugpjūčio viduryje Vašingtone susitiko su Donaldu Trumpu.

Juos tęsti diskusijų į Paryžių pakvietė Emmanuelis Macronas.

Susitikime dalyvaus Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte ir Ursula von der Leyen.

Eliziejaus rūmai atsisakė pakomentuoti.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Putinas „turi sėsti prie derybų stalo“, sako ES vadovė po pokalbio su Trumpu

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi sėsti prie derybų dėl taikos Ukrainoje stalo, ketvirtadienį po pokalbių su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pareiškė ES vadovė Ursula von der Leyen.

U. Von der Leyen reikalavimas pareikštas Kremliui ir toliau vilkinant D. Trumpo siekį surengti tiesiogines V. Putino ir V. Zelenskio derybas, kad būtų nutraukta Rusijos invazija į Ukrainą.

„Ką tik kalbėjomės su prezidentu Zelenskiu, paskui su prezidentu Trumpu po masinio smūgio Kyjivui, per kurį nukentėjo ir mūsų ES biurai. Putinas turi sėsti prie derybų stalo", – platformoje „X“ rašė Europos Komisijos pirmininkė U. Von der Leyen.

„Turime užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainai su tvirtomis ir patikimomis saugumo garantijomis, kurios pavers šalį plieniniu ežiu“, – pridūrė ji.

Tuo tarpu Maskva praėjusią naktį surengė vieną didžiausių savo naktinių bombardavimų per karą Ukrainoje, per jį Kyjive žuvo mažiausiai 17 žmonių ir buvo apgadinta ES diplomatinė atstovybė.

Prisidėdamos prie JAV vadovaujamų taikos pastangų Vakarų galios šiuo metu taip pat tariasi, kaip užtikrinti Ukrainos saugumą, jei įsigaliotų bet koks paliaubų susitarimas.

D. Trumpas yra nurodęs, kad JAV galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį remiant bet kokį Europos taikos palaikymo planą, tačiau amerikiečių karių į Ukrainą nesiųstų.

U. Von der Leyen rašė, kad „Europa visapusiškai atliks savo vaidmenį“, pabrėždama naują didelę ES programą, skirtą padėti finansuoti ginklus Ukrainai.

