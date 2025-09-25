Seulas: Šiaurės Korėja gali turėti iki 2 tonų itin prisodrinto urano

Pasak Pietų Korėjos gynybos ministerijos, jau seniai žinoma, kad Šiaurės Korėja turi „reikšmingą“ kiekį itin prisodrinto urano – pagrindinės medžiagos, naudojamos branduolinėms galvutėms gaminti.
Seulas retai kada patvirtina tokią informaciją, tačiau Pietų Korėjos suvienijimo ministras sakė, kad „žvalgybos duomenimis, Pchenjano turimos itin prisodrinto urano – daugiau nei 90 proc. grynumo – atsargos siekia iki 2000 kilogramų“.
„Net ir šią valandą Šiaurės Korėjos urano centrifugos veikia keturiose vietose“, – žurnalistams sakė Chung Dong-youngas.
„Vienai branduolinei bombai pagaminti pakanka penkių–šešių kilogramų plutonio“, – sakė ministras ir pridūrė, kad 2000 kg itin prisodrinto urano, kuris galėtų būti skirtas tik plutonio gamybai, „pakaktų didžiuliam skaičiui branduolinių ginklų pagaminti“.
Chung Dong-youngas teigė, kad „sustabdyti Šiaurės Korėjos branduolinių ginklų plėtrą yra neatidėliotinas reikalas“, tačiau tvirtino, kad sankcijos nebus veiksmingos ir kad vienintelis sprendimas yra Pchenjano ir Vašingtono susitikimas aukščiausiuoju lygiu.
Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas šią savaitę sakė, kad yra atviras deryboms su JAV, tačiau su sąlyga, kad šalis galės išlaikyti savo branduolinį arsenalą.
Šiaurės Korėja, 2006 m. atlikusi pirmąjį branduolinį bandymą ir patirianti daugybę Jungtinių Tautų sankcijų dėl uždraustų ginklų programų, iki praėjusių metų rugsėjo niekada viešai neatskleidė informacijos apie savo urano sodrinimo vietas.
Seulo žvalgyba mano, kad šalis valdo kelis urano sodrinimo įrenginius, vienas jų yra Jongbjono branduoliniame objekte, kurį Pchenjanas po derybų tariamai uždarė, bet 2021 m. įrenginys buvo vėl aktyvuotas.
