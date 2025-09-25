Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Seulas: Šiaurės Korėja gali turėti iki 2 tonų itin prisodrinto urano

2025-09-25 08:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 08:17

Manoma, kad Šiaurės Korėja turi iki dviejų tonų itin prisodrinto urano, ketvirtadienį pareiškė Pietų Korėjos suvienijimo ministras. 

Šiaurės Korėja (nuotr. SCANPIX)

Manoma, kad Šiaurės Korėja turi iki dviejų tonų itin prisodrinto urano, ketvirtadienį pareiškė Pietų Korėjos suvienijimo ministras. 

REKLAMA
0

Pasak Pietų Korėjos gynybos ministerijos, jau seniai žinoma, kad Šiaurės Korėja turi „reikšmingą“ kiekį itin prisodrinto urano – pagrindinės medžiagos, naudojamos branduolinėms galvutėms gaminti.

Seulas retai kada patvirtina tokią informaciją, tačiau Pietų Korėjos suvienijimo ministras sakė, kad „žvalgybos duomenimis, Pchenjano turimos itin prisodrinto urano – daugiau nei 90 proc. grynumo – atsargos siekia iki 2000 kilogramų“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Net ir šią valandą Šiaurės Korėjos urano centrifugos veikia keturiose vietose“, – žurnalistams sakė Chung Dong-youngas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Vienai branduolinei bombai pagaminti pakanka penkių–šešių kilogramų plutonio“, – sakė ministras ir pridūrė, kad 2000 kg itin prisodrinto urano, kuris galėtų būti skirtas tik plutonio gamybai, „pakaktų didžiuliam skaičiui branduolinių ginklų pagaminti“. 

REKLAMA

Chung Dong-youngas teigė, kad „sustabdyti Šiaurės Korėjos branduolinių ginklų plėtrą yra neatidėliotinas reikalas“, tačiau tvirtino, kad sankcijos nebus veiksmingos ir kad vienintelis sprendimas yra Pchenjano ir Vašingtono susitikimas aukščiausiuoju lygiu. 

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas šią savaitę sakė, kad yra atviras deryboms su JAV, tačiau su sąlyga, kad šalis galės išlaikyti savo branduolinį arsenalą. 

REKLAMA
REKLAMA

Šiaurės Korėja, 2006 m. atlikusi pirmąjį branduolinį bandymą ir patirianti daugybę Jungtinių Tautų sankcijų dėl uždraustų ginklų programų, iki praėjusių metų rugsėjo niekada viešai neatskleidė informacijos apie savo urano sodrinimo vietas. 

Seulo žvalgyba mano, kad šalis valdo kelis urano sodrinimo įrenginius, vienas jų yra Jongbjono branduoliniame objekte, kurį Pchenjanas po derybų tariamai uždarė, bet 2021 m. įrenginys buvo vėl aktyvuotas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų