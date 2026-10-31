Serbija atšaukė banko, susijusio su rinkimus pralaimėjusia valdančiąja partija, licenciją

Vietos žiniasklaida pranešė apie įvykius, kai klientai skubėjo į filialus ir bankomatus Serbijoje ir kaimyninėje Šiaurės Makedonijoje, kurioje „Alta Bank“ turi dukterinę įmonę, norėdami išsiimti savo santaupas.
Serbijoje tokių pinigų išėmimų jau nebebuvo įmanoma atlikti, o indėliai turėtų būti grąžinti vėliau, teigia centrinis bankas.
„Alta Bank“ dukterinė įmonė Šiaurės Makedonijoje teigė, kad veikla ten tęsiasi kaip įprasta.
Apie sprendimą panaikinti licenciją buvo paskelbta praėjus kelioms dienoms po parlamento rinkimų, kuriuose studentų judėjimas nugalėjo A. Vučičiaus dešiniąją nacionalistinę partiją SNS, užbaigdamas jos 14 metų trukusį valdymą šioje Balkanų šalyje.
Sprendimas buvo priimtas „siekiant apsaugoti indėlininkų interesus ir išsaugoti finansų sistemos stabilumą“, teigiama centrinio banko pranešime.
„Pastaruoju metu banko finansinė padėtis žymiai pasunkėjo ir kyla rizika, kad jo finansinė padėtis ar likvidumas dar labiau pablogės“, – teigiama pranešime.
Pasak kelių vietos žiniasklaidos šaltinių, bankas priklauso ir jį valdo Davoras Macura, kuris, kaip teigiama, turi artimų ryšių su SNS.
Organizuoto nusikalstamumo bylas nagrinėjantys prokurorai pareiškime nurodė, kad pradėjo tyrimą dėl „Alta Bank“ veiklos, taip pat dėl nacionalinio banko pareigūnų ir kapitalo pervedimų į užsienį.
Maža rinkos dalis
2025 m. liepos mėnesį studentų judėjimas pasmerkė valdžios sprendimą patikėti „Alta Bank“ tvarkyti elektros sąskaitų mokėjimus visoje šalyje.
„Alta Bank“ nepriklauso didžiausių šalies bankų gretoms – jam tenka vos trys procentai rinkos.
Po rinkimų studentai reikalauja valstybinių įstaigų reformos, ypač tų, kurias judėjimas kaltina esant priklausomomis nuo A. Vučičiaus partijos.
Ketvirtadienį opozicinės Demokratų partijos lyderis Srdjanas Milivojevičius pareiškė, kad pateikė baudžiamąjį skundą, gavęs informaciją apie planus leisti „Alta Bank“ pervesti 50 mln. eurų į užsienio korespondentinį banką.
Atskirame pranešime centrinis bankas nurodė, kad pradėta bankroto procedūra, o kredito įstaigos valdymas perduotas Serbijos indėlių draudimo agentūrai.
Teigiama, kad ši priemonė užtikrina, kad banko turtas bus prižiūrimas ir užkirs kelią jo iššvaistymui, padėdama kreditoriams, ypač namų ūkiams ir įmonėms, kuo greičiau susigrąžinti savo lėšas.
Ši bankininkystės drama vyksta partijai SNS bandant atsigauti po pralaimėjimo rinkimuose.
Šeštadienį Belgrade susirinkę partijos lyderiai vienbalsiai nusprendė gruodžio 13 d. surengti neeilinį suvažiavimą, kurio metu bus išrinktas naujas lyderis. A. Vučičius yra vienintelis kandidatas.
A. Vučičius, vienas iš SNS įkūrėjų, 2023 m. atsistatydino iš partijos pirmininko pareigų. Jis taip pat atsistatydino iš Serbijos prezidento pareigų, kad galėtų kandidatuoti į ministro pirmininko postą neseniai vykusiuose rinkimuose.
„Pradedame kovą. Manau, kad Serbijai gresia didžiulis pavojus“, – sakė jis daugiau nei 650 delegatų.
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