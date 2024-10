Rusų armijos nuostoliai Ukrainoje beveik pasiekė 695 tūkstančius

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo karo pradžios Ukrainos gynėjai sunaikino 9 156 priešų tankus (+19 per pastarąją parą), 18 450 šarvuotųjų kovos mašinų (+17), 20 013 artilerijos sistemų (+58), 1 243 raketų paleidimo sistemas (+1), 994 oro gynybos sistemas (+8), 369 karo lėktuvus, 329 sraigtasparnius, 18 063 nepilotuojamus orlaivius (+84), 2 627 kruizines raketas (+2), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 27 961 transporto priemonę ir kuro cisterną (+121), 3 570 specialiosios įrangos vienetų (+3).

Naujausi duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

Pranešama, kad trečiadienį vėlai vakare į daugiabutį namą Charkive pataikiusi rusų bomba pražudė du ir sužeidė 34 asmenis.