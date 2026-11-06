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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos Vladivostoke be šildymo liko dešimtys tūkstančių gyventojų

2026-11-06 08:06 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-06 08:06
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Rusijos Vladivostoke dėl komunalinių tinklų gedimų be šildymo ir karšto vandens liko daugiau nei 21 tūkst. gyventojų, pranešė Primorės srities prokuratūra. Tiekimo nutraukimas palietė 98 daugiabučius namus ir tris socialinius objektus, rašo „The Moscow Times“.

Vladivostokas (nuotr. 123rf.com)

Rusijos Vladivostoke dėl komunalinių tinklų gedimų be šildymo ir karšto vandens liko daugiau nei 21 tūkst. gyventojų, pranešė Primorės srities prokuratūra. Tiekimo nutraukimas palietė 98 daugiabučius namus ir tris socialinius objektus, rašo „The Moscow Times“.

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„Prokuratūra inicijavo patikrinimą, kurio metu bus įvertinta, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų, susijusių su tinklų priežiūra ir eksploatacija, taip pat avarijos pašalinimo terminai“, – pažymėjo srities prokuratūra.

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Tuo tarpu apie 1,5 tūkst. žmonių liko be elektros Vladivostoko priemiestyje dėl avarinio elektros tiekimo nutraukimo, pranešė regioninė Avarinių situacijų ministerijos valdyba. Ministerija patikslino, kad avarija paveikė 10 daugiabučių ir 393 privačius namus, taip pat keletą socialinių objektų.

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Rugsėjo mėnesį daugiau nei 20 tūkst. Vladivostoko gyventojų susidūrė su elektros tiekimo nutraukimu dėl avarijos elektros pastotės tinkluose.

Remiantis Statybos ministerijos oficialiais duomenimis, komunalinės infrastruktūros nusidėvėjimas Rusijoje sudaro nuo 40 iki 80 porc., priklausomai nuo regiono. Mažiausiai 30 proc. tinklų reikia skubiai pakeisti (2022 m. duomenimis).

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