Rusijos Vladivostoke be šildymo liko dešimtys tūkstančių gyventojų

„Prokuratūra inicijavo patikrinimą, kurio metu bus įvertinta, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų, susijusių su tinklų priežiūra ir eksploatacija, taip pat avarijos pašalinimo terminai“, – pažymėjo srities prokuratūra.
Tuo tarpu apie 1,5 tūkst. žmonių liko be elektros Vladivostoko priemiestyje dėl avarinio elektros tiekimo nutraukimo, pranešė regioninė Avarinių situacijų ministerijos valdyba. Ministerija patikslino, kad avarija paveikė 10 daugiabučių ir 393 privačius namus, taip pat keletą socialinių objektų.
Rugsėjo mėnesį daugiau nei 20 tūkst. Vladivostoko gyventojų susidūrė su elektros tiekimo nutraukimu dėl avarijos elektros pastotės tinkluose.
Remiantis Statybos ministerijos oficialiais duomenimis, komunalinės infrastruktūros nusidėvėjimas Rusijoje sudaro nuo 40 iki 80 porc., priklausomai nuo regiono. Mažiausiai 30 proc. tinklų reikia skubiai pakeisti (2022 m. duomenimis).
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.