Rusijoje – 37,1 tūkst. COVID-19 atvejų, pakartotas pacientų mirčių skaičiaus rekordas

Ankstesnes tris dienas iš eilės Rusijoje buvo fiksuojamas rekordinis COVID-19 aukų paros prieaugis. Penktadienį skelbtas aukų skaičius buvo toks pats kaip šeštadienį – 1 254, tuo tarpu ketvirtadienį jų buvo 1 251, trečiadienį – 1 247. Be to, šiomis dienomis nustatomų naujų COVID-19 atvejų skaičius buvo apie 37 tūkst. per parą.

Maskvoje per pastarąją parą patvirtinti 3 239 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, o antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge jų buvo 2 637.

Sostinėje per pastarąją parą mirė 93, o Sankt Peterburge – 75 COVID-19 pacientai.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 9 294 188 COVID-19 atvejai, 262 843 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija šalyje pasveiko 7 992 426 pacientai, iš jų 36 172 – per praėjusią parą.

Oficialiai patvirtintų COVID-19 aukų skaičius Rusijoje yra daug didesnis negu bet kurioje kitoje Europos šalyje, o kai kurie ekspertai mano, kad iš tikrųjų liga pareikalavo reikšmingai daugiau gyvybių.

Federalinės statistikos agentūros „Rosstat“ retrospektyvinės analizės rodo, kad mirštamumas Rusijoje yra gerokai didesnis. Agentūros duomenimis, nuo 2020 metų balandžio iki šių metų rugsėjo mirė 462 tūkst. COVID-19 sirgusių žmonių.

Rusijos pareigūnai yra sakę, kad operatyvinis štabas atsižvelgia tik į tuos atvejus, kai pagrindinė mirties priežastis yra COVID-19, ir naudoja medicinos įstaigų pateikiamus duomenis. Tuo metu „Rosstat“, skaičiuodama su COVID-19 susijusius mirties atvejus, vartoja daugiau kriterijų, o duomenis gauna iš civilinės metrikacijos biurų, kur užbaigiamas mirties atvejų įregistravimo procesas.