Rusija vėl smogė prieš Ukrainos dujų infrastruktūrą

„Vien tik spalio mėnesį būta šešių didelio masto atakų. Praėjusią naktį įvyko septintoji. Poltavos srityje pataikyta į gamybos įrenginius“, – tvirtino S. Koreckis ir taip pat pabrėžė, kad dujų pramonės komandos dės visas pastangas, jog kuo greičiau atkurtų apgadintą infrastruktūrą.
Pasak S. Koreckio, spalį surengtos atakos lėmė dujų gamybos nuostolius. Reaguodama į tai, „Naftogaz“ parengė planą, kaip užsitikrinti papildomą gamtinių dujų importą.
Kaip jau skelbta, spalio 16-osios naktį įvyko šeštoji didelio masto Rusijos ataka prieš Ukrainos dujų infrastruktūrą.
