  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija vėl smogė prieš Ukrainos dujų infrastruktūrą

2025-10-28 14:03 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 14:03

Spalio 28-osios naktį per naują Rusijos raketų smūgių bangą Ukrainos Poltavos srityje buvo apgadinti „Naftogaz Group“ valdomi dujų gamybos įrenginiai, spaudos konferencijoje pareiškė šios įmonės valdybos pirmininkas Sergijus Koreckis.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)

Spalio 28-osios naktį per naują Rusijos raketų smūgių bangą Ukrainos Poltavos srityje buvo apgadinti „Naftogaz Group" valdomi dujų gamybos įrenginiai, spaudos konferencijoje pareiškė šios įmonės valdybos pirmininkas Sergijus Koreckis.

1

„Vien tik spalio mėnesį būta šešių didelio masto atakų. Praėjusią naktį įvyko septintoji. Poltavos srityje pataikyta į gamybos įrenginius“, – tvirtino S. Koreckis ir taip pat pabrėžė, kad dujų pramonės komandos dės visas pastangas, jog kuo greičiau atkurtų apgadintą infrastruktūrą.

Pasak S. Koreckio, spalį surengtos atakos lėmė dujų gamybos nuostolius. Reaguodama į tai, „Naftogaz“ parengė planą, kaip užsitikrinti papildomą gamtinių dujų importą.

Kaip jau skelbta, spalio 16-osios naktį įvyko šeštoji didelio masto Rusijos ataka prieš Ukrainos dujų infrastruktūrą.

