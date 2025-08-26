Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija traukiasi iš Europos konvencijos prieš kankinimą

2025-08-26 10:17 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 10:17

Rusijos vyriausybė paragino prezidentą Vladimirą Putiną atsisakyti toliau dalyvauti Europos konvencijoje prieš kankinimą, sakoma pirmadienį vienoje oficialioje interneto svetainėje paskelbtoje rezoliucijoje.

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Apie tai pranešė naujienų agentūra „Meduza“.

Rezoliucijoje, kurią pasirašė Ministras Pirmininkas Michailas Mišustinas, Rusija raginama pasitraukti iš konvencijos ir jos papildomų protokolų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

1987 m. Europos Tarybos valstybės narės priėmė Europos konvenciją dėl kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo prevencijos. Rusija ją ratifikavo 1998 m., praėjus dvejiems metams po to, kai įstojo į Europos Tarybą.

2022 m. Ukrainoje pradėjusi plataus masto invaziją, Rusija pradėjo trauktis iš įvairių tarptautinių organizacijų, konvencijų ir programų. Rusija ne tik pasitraukė iš Europos Tarybos, bet ir nustojo būti Europos žmogaus teisių konvencijos šalimi ir pradėjo atsisakyti vykdyti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus.

