Lukašenka skundžiasi dėl skriaudžiamų KGB: „Labai kraupiai, agresyviai nusiteikę kaimynai“

Anot A. Lukašenkos, šį klausimą reikėjo aptarti ne tik dėl vidaus padėties, „bet labiausiai dėl karinės ir politinės padėties aplink Baltarusiją“.
„Nerimą kelia tai, kad mūsų kaimynai – Lenkija ir Baltijos šalys – yra labai priešiškai nusiteikę Baltarusijos atžvilgiu. Spaudimas daromas visomis kryptimis. Labiausiai šį spaudimą jaučia mūsų specialiosios tarnybos. Todėl mes, aš pirmiausia, skiriame didžiausią dėmesį KGB ir apskritai jėgos struktūrų darbui“, – „Zerkalo“ cituojamas diktatorius.
„Prieš kurį laiką KGB pirmininkas pasiūlė tobulinti KGB veiklą. Aleksandras Lukašenka nusprendė aptarti šias iniciatyvas su žmonėmis, kurių veikla buvo susijusi su šia struktūra“, – praneša valstybinė agentūra.
„Agresyvių veiksmų“ taip ir neįvardijo
Pats A. Lukašenka paaiškino, kad KGB vadovas Ivanas Tertelis „pasiūlė ne reformą, o Valstybės saugumo komiteto veiklos tobulinimą“. Iš jo žodžių galima spręsti, kad tai susiję su 2020 m. įvykiais.
„Kaip jau sakiau, 20-ieji metai – tai pamokos, pamokos ir dar kartą pamokos. Tai palietė visas mūsų valstybės veiklos sritis, įskaitant ir Valstybės saugumo komitetą. Na, aišku, kaip ir kitos ministerijos bei įstaigos, KGB nėra išimtis“, – sakė A. Lukašenka. Jis paragino pašalinti „2020 m. ir po to pastebėtus trūkumus“ ir sustiprinti darbą kibernetinio saugumo srityje.
Kuo šie pokyčiai ir reformos KGB susiję su jo grėsmingai įvardinta „kaimyninių šalių priešiška veikla“, A. Lukašenka nepaaiškino. Jis taip pat neatskleidė, kuo išskirtinė ši „kraupi ir agresyvi kaimyninių šalių priešiška veikla“, kad dėl jos teko sušaukti Nacionalinio saugumo tarybos posėdį.
