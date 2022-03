Rusija meta naujas pajėgas: į Ukrainą siunčia daugiau kaip 1 tūkst. samdinių

Rusijos privati karinė grupė „Wagner group“ jau dislokuota Rytų Ukrainoje ir tikimasi, kad bus atsiunčiama dar daugiau samdinių, įskaitant aukštus šios organizacijos pareigūnus, rašo „The Guardian“.

Numatoma, kad į Rusijos pradėtą karą Ukrainoje gali papildomai įsitraukti dar apie 1 tūkst. samdinių.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LGcaASzEkJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qWJcREPqRN