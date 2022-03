Joe Bidenas sureagavo į kritiką dėl jo pasisakymų apie Putiną: atsiprašymų nebus

Visgi J. Bidenas pirmadienį, atsakinėdamas į žurnalistų klausimus, teigė, kad atsiprašyti dėl savo išsakytų teiginių apie V. Putiną jis nežada, o toks išsireiškimas atspindėjo jo moralinį pasipiktinimą dėl V. Putino žiauraus elgesio Ukrainoje.

Prezidentas taip pat nemano, kad išsakyta frazė eskaluos karinę situaciją Ukrainoje.

Be to, Joe Bidenas pareiškė, kad jam nerūpi, ką V. Putinas mano apie jo išsakytą teiginį, kad jis neturėtų likti valdžioje Rusijoje.

„Sprendžiant pagal pastarojo meto Rusijos prezidento elgesį, žmonės turi suprasti, kad jis darys tai, ką galvoja padaryti. Jo pasirinkimų niekas nepaveikia, įskaitant, deja, jo paties patarėjus. <...> Pastebėjimai, kad jis [J. Bidenas] padarys kažką siaubingo vien dėl to, kad jį pavadinau tuo, kuo jis buvo ir ką daro, būtų iracionalu“, – teigė J. Bidenas.

REPORTER: Do you believe what you said that Putin can’t remain in power or do you now regret saying that?



BIDEN: I’m not walking anything back. …I wasn’t then, nor am I now, articulating a policy change. I was expressing moral outrage that I felt and I make no apologies for it. pic.twitter.com/r34DosKkfP