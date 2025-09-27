Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija į Ukrainą paleido 115 dronų

2025-09-27 10:19 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 10:19

Ukrainos gynybos pajėgos numušė ar elektroninėmis priemonėmis sutrikdė 97 iš 115 bepiločių skraidyklių, kurias Rusija paleido į Ukrainą nuo penktadienio vakaro.

V. Zelenskis ir V. Putinas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Ukrainos gynybos pajėgos numušė ar elektroninėmis priemonėmis sutrikdė 97 iš 115 bepiločių skraidyklių, kurias Rusija paleido į Ukrainą nuo penktadienio vakaro.

1

Tokius duomenis Ukrainos karinės oro pajėgos šeštadienio rytą paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“.

Nuo penktadienio, rugsėjo 26 d., 21 val. Rusija paleido 115 smogiamųjų dronų, įskaitant „Shahed“, „Gerbera“ ir kitus. Jie buvo leidžiami iš Rusijos teritorijos (Kursko, Milerovo, Primorsko Achtarsko) ir iš Čaudos, laikinai okupuotame Kryme.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau nei 70 dronų buvo „Shahed“ tipo bepilotės skraidyklės.

Nuo šios atakos Ukrainą gynė karo lėktuvai, priešlėktuvinių raketų, elektroninės kovos ir dronų pajėgos, ir mobilios šaulių grupės.

Iki šeštadienio 9 val. ryto Ukrainos šiaurėje, pietuose ir rytuose buvo numušti arba elektroninėmis kovos priemonėmis perimti 97 dronai.

Septyniolika Rusijos dronų smogė šešiose vietovėse, o numuštų dronų nuolaužos nukrito dar dviejose vietose.

Ukrainos karinės oro pajėgos perspėjo, kad Rusija tęsia ataką, o kitos smogiamųjų dronų grupės artėja iš šiaurės.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (10)
V. Putinas ir A. Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Lukašenka žada Putinui perduoti žinią iš JAV (280)
Zelenskis apie rusų derybinės grupės lygį: man Stambule nėra ką veikti, po visą pasaulį nebėgiosiu jo ieškodamas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: arba sustabdysime Putiną dabar, arba vėliau teks kentėti (6)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Lūžis Trumpo galvoje ir kalboje? Atskleidė, ką tai reiškia karo baigčiai (19)

