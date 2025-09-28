Kalendorius
Pranešti apie klaidą
Karar Ukrainoje

Rusija atakavo Kyjivą, nukentėjo penki žmonės

Rusija atakavo Kyjivą, nukentėjo penki žmonės

2025-09-28 08:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 08:04

Rusijos pajėgos, Ukrainos duomenimis, vėl surengė masinę ataką prieš sostinę Kyjivą. Miesto meras Vitalijus Klyčko tinkle „Telegram“ kalbėjo apie besitęsiančias intensyvias raketų ir dronų atakas prieš kelis miesto rajonus, per kurias nukentėjo mažiausiai penki žmonės.

Kyjivas po atakos (nuotr. SCANPIX)

Apgadintas penkių aukštų daugiabutis. Krentančios nuolaužos žalos padarė ir kitiems pastatams bei automobiliams.

Dėl oro pavojaus Ukrainoje Lenkija netoli Liublino ir Žešuvo miestų šalies pietryčiuose iš dalies uždarė oro erdvę. Priežastis yra „neplanuota karinė priemonė valstybės saugumui užtikrinti“, – pranešė skrydžių stebėjimo tarnyba „Flightradar24“.

