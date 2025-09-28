Rusija atakavo Kyjivą, nukentėjo penki žmonės

Apgadintas penkių aukštų daugiabutis. Krentančios nuolaužos žalos padarė ir kitiems pastatams bei automobiliams.
Dėl oro pavojaus Ukrainoje Lenkija netoli Liublino ir Žešuvo miestų šalies pietryčiuose iš dalies uždarė oro erdvę. Priežastis yra „neplanuota karinė priemonė valstybės saugumui užtikrinti“, – pranešė skrydžių stebėjimo tarnyba „Flightradar24“.
