Rusai sunaikino didžiulę metalurgijos gamyklą Ukrainoje, bet ukrainiečiai nepasiduoda – nukovė rusų kapitoną

Sekmadienis yra 25-oji karo Ukrainoje diena. Rusija tęsia apšaudymus, skelbiama, kad agresorė Ukrainą atakavo iš laivų.

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį buvo paskelbta, kad buvo apšaudyta Mariupolyje veikianti viena didžiausių plieno ir geležies gamyklų „Azovstal“.

„Sugriauta viena didžiausių Europos metalurgijos gamyklų. Ekonominiai nuostoliai Ukrainai yra didžiuliai. Aplinka nusiaubta“, – „Twitter“ parašė Ukrainos parlamento narė Lesia Vasilenko ir pasidalijo vaizdo įrašu.

#Mariupol #Azovstal One of the biggest metallurgic plants in #Europe destroyed. The economic losses for #Ukraine are huge. The environment is devastated #StopRussiaNOW pic.twitter.com/4GMbkYb0es