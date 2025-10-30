Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai smogė į Kramatorską raketomis „Iskander“

2025-10-30 09:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 09:48

Ketvirtadienio rytą užpuolikai iš Rusijos smogė į Kramatorską Donecko srityje, panaudoję raketų sistemas „Iskander“, feisbuke pranešė  Kramatorsko miesto taryba.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
13



1

„Šiandien, spalio 30 d., 4 val. ryto, Rusijos kariuomenė panaudojo trumpojo nuotolio balistinių raketų sistemą „Iskander“, smogdama į vieną iš miesto rajonų“, – sakoma pranešime ir priduriama, kad smūgis buvo suduotas į atvirą teritoriją, apgadinti privatūs ir daugiabučiai namai.

8 val. informacijos apie aukas nebuvo gauta. Galutinis žalos mastas nustatomas. Visos atitinkamos tarnybos dirba įvykio vietoje. 

