Rusai smogė į Kramatorską raketomis „Iskander“

„Šiandien, spalio 30 d., 4 val. ryto, Rusijos kariuomenė panaudojo trumpojo nuotolio balistinių raketų sistemą „Iskander“, smogdama į vieną iš miesto rajonų“, – sakoma pranešime ir priduriama, kad smūgis buvo suduotas į atvirą teritoriją, apgadinti privatūs ir daugiabučiai namai.
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
8 val. informacijos apie aukas nebuvo gauta. Galutinis žalos mastas nustatomas. Visos atitinkamos tarnybos dirba įvykio vietoje.
REKLAMA