Rusai persimetė prie ukrainiečiams pavojingos strategijos – griebėsi „drakono dantų“

„Dvi gamyklos tam tikslui gamina betonines piramidines prieštankines konstrukcijas, žinomas kaip drakono dantys“, – rašoma britų žvalgų ataskaitoje.

„Drakono dantys greičiausiai buvo įrengti tarp Mariupolio ir Nikolskės kaimo; ir nuo šiaurinio Mariupolio iki Staryj Krym kaimo. Mariupolis yra Rusijos „sausumos koridoriaus“ iš Rusijos į Krymą – pagrindinės logistikos komunikacijos linijos – dalis“, – pažymėjo britų žvalgyba.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 November 2022



