Rusų kariai demonstruoja, kaip apgailėtinai juos aprūpina – keiksmažodžiais palydėjo gautas kuprines

Kaip pavyzdį rusų kariai pasitelkia kuprines – vaizdo įraše jie nufilmavo ir pakomentavo prastos kokybės kuprinę, kuri, jų teigimu, jiems buvo duota kaip karinės ekipuotės dalis. Rusų karys nesunkiai suplėšo kuprinę rankomis, tai lydi komentarai:

„Žodžiu, čia kuprinės, kurias mums davė. Va kokios. Plyšta (keiksmažodis). Ačiū gubernatoriui. Net nereikia daug jėgos“, – toliau besikeikdamas už kadro pasakoja rusų karys.

„Kur dingsta tie pinigai...“, – pridūrė jis.

Netrukus vienas iš karių atsineša kitą kuprinę, tokią, kokią, jo teigimu, gavo mobilizuotieji Vladimiro srityje. Karys bando ją suplėšyti, bet nepavyksta.

„Plėšyt nesuplėšysi. O mes, iš Oriolo, gavome... Nieko mes negavome. Gavome kuprinę, kuri suplyšo. Va taip gyvenam“, – pasakojo karys.

Mobilized men from #Oryol complain that the authorities are saving money on them.



In the video they show the poor quality of the outfit they were given. pic.twitter.com/ZJrifidxxD