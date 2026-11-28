Liudininko nufilmuotuose vaizdo įrašuose, kurių AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti, matyti, kaip po smūgio viename Mo Bėjaus apylinkių kaime išgabenami sužeisti, kraujuojantys žmonės. Ši vietovė yra Šanų ir Karenių valstijų pasienyje, kur gyvena daug vidinių pabėgėlių.
Vienos gelbėjimo organizacijos vadovo skaičiavimu, žuvusiųjų skaičius siekia 21, tarp jų – penki vaikai.
Mianmare po 2021 m. perversmo, per kurį buvo nuversta išrinktoji Aung San Suu Kyi vyriausybė, vyksta nesibaigiantis pilietinis karas. Konfliktus stebinčios organizacijos ACLED duomenimis, per karą visose konflikto pusėse žuvo daugiau kaip 100 tūkst. žmonių.
Nors Mo Bėjaus miestą kontroliuoja kariuomenė, aplinkiniuose kaimuose ir kaimo vietovėse veikia opozicijos pajėgos.
„Girdėjau netoliese skrendančių orlaivių garsą, bet maniau, kad mūsų vietovės jie nebombarduos“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo liudininkas.
Pasak jo, jis įėjo į savo namus ir „tada išgirdo bombos sprogimą ir toje vietoje, kur buvo smogta iš oro, pamatė daug dūmų“.
Pasak liudininko, bomba pataikė į namą, kuriame buvo ruošiamasi dviejų dėl konflikto namus palikusių asmenų vestuvėms.
Jis nuskubėjo į įvykio vietą mėginti padėti.
„Radau 17 žuvusiųjų kūnų“ ir daug sužeistųjų, sakė liudininkas.
Kitų kaimo gyventojų padarytose nuotraukose, kurių AFP taip pat negalėjo nepriklausomai patikrinti, matyti šeši skirtingų žuvusiųjų kūnai. Tarp jų – moteris ir vaikas.
Su Mianmaro kariuomene susisiekti ir paprašyti pakomentuoti incidentą nepavyko.
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