Rungtynės JAV baigėsi šaudynėmis: sužeista mažiausiai 12 žmonių

Šaudyta per Floridos A&M universiteto absolventų sugrįžtuvių savaitgalį.
Talahasio policijos vadovas Lawrence’as Revellas žurnalistams sakė, kad kol kas niekas nesulaikytas.
Pirminiais tyrimo duomenimis, prieš šaudymą kilo muštynės, teigiama policijos pranešime. Šūviai pasigirdo po amerikietiškojo futbolo rungtynių žmonių pilnoje vietoje.
Policijos duomenimis, 11 nukentėjusiųjų patyrė šautines žaizdas, o mažiausiai trys nukentėjusieji sužeisti sunkiai.
Universitetas socialiniuose tinkluose paskelbė, kad incidentas įvyko netoli jo miestelio, tačiau šis tebėra saugus.
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