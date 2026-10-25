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Nušauto advokato byla paliko neatsakytą klausimą: pareigūnai važiavo, nors žinojo, kad vyras pavojingas?

2026-10-25 11:53 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) Gytis Pankūnas
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-25 11:53
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Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis neslepia nusivylimo dėl teismo sprendimo skirti priverstinį gydymą prieš dvejus metus advokatą sostinės centre, kaip įtariama, nušovusiam Igoriui Moskaliovui. Pasak tarybos vadovo, advokatai vylėsi, kad visgi šioje istorijoje bus įvertinti ne tik nusikaltimą padariusio asmens, bet ir pareigūnų veiksmai.

Susišaudymas Vilniaus centre (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis neslepia nusivylimo dėl teismo sprendimo skirti priverstinį gydymą prieš dvejus metus advokatą sostinės centre, kaip įtariama, nušovusiam Igoriui Moskaliovui. Pasak tarybos vadovo, advokatai vylėsi, kad visgi šioje istorijoje bus įvertinti ne tik nusikaltimą padariusio asmens, bet ir pareigūnų veiksmai.

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Šią savaitę Vilniaus apygardos teismas nusprendė, kad Vilniuje 69 metų advokatą Leonidą Pčelincevą nušovęs I. Moskaliovas nusikaltimus galimai padarė, nesuprasdamas savo veiksmų, būdamas nepakaltinamas.

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Teismo sprendimu, vyras bus gydomas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. 

Advokatų tarybos pirmininkas M. Kukaitis komentare Eltai teigė, kad L. Pčelincevo žūtis yra vienintelė Lietuvos istorijoje advokato žūtis vykdant advokato profesines pareigas.

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Pasak M. Kukaičio, Lietuvos advokatūra, siekdama deramos pagarbos žuvusiam advokatui ir gindama artimųjų teises, apmokėjo nukentėjusiųjų gynėjo paslaugas. 

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Visgi, kaip teigė Advokatų tarybos vadovas, teismo sprendimas byloje paliko ne vieną neatsakytą klausimą. M. Kukaitis apgailestavo, jog šiuo atveju nebuvo įvertinti pareigūnų, kurie buvo įvykio vietoje, kur žuvo advokatas, veiksmai.

„Turima žinių, kad šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusieji kėlė valstybės atsakomybės klausimą, reikšdami civilinį ieškinį ne tik teisiamajam žudikui, bet ir valstybei, kuri, mūsų vertinimu, neužtikrino tinkamos apsaugos advokatui, vykdančiam pareigas. Viso proceso metu Lietuvos advokatūra vylėsi, kad  bus įvertinti ne tik nusikaltimą padariusio asmens veiksmai, bet ir pareigūnų veiksmų tinkamumas“, – komentare Eltai cituojamas M. Kukaitis.

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Pareigūnai važiavo, nors žinojo, kad vyras gali būti pavojingas 

Advokatų tarybos pirmininkas priminė, kad į įvykio vietą vykę policijos pareigūnai turėjo žinoti ir tinkamai įvertinti informaciją, jog agresyviai besielgęs vyras yra žinomas dėl ankstesnės kriminalinės praeities.

Pasak M. Kukaičio, taip ir neliko aišku, ar nagrinėjant bylą buvo atsakyta į klausimus, ar policijos pareigūnai tinkamai įvykdė visas pareigas, ar pareigūnai pirmieji įėjo į patalpas po durų priverstinio atidarymo, ar policijos pareigūnai panaudojo šaunamuosius ginklus, siekdami apginti iškeldinimo veiksme dalyvavusius, kai buvo paleisti šūviai iš žudiko pistoleto, ar kūno kameros buvo išduotos policijos pareigūnams, ar jos buvo įjungtos ir jos fiksavo visus pareigūnų veiksmus.

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Kaip teigė M. Kukaitis, taip pat nėra aišku, ar buvo atliktas policijos pareigūnų tarnybinis patikrinimas ir buvo ištirtos visos įvykio aplinkybės.

„Lietuvos advokatūra viliasi, kad šis teismo procesas paskatins policijos vadovybę peržiūrėti tokių procedūrų algoritmus ir pagaliau tiek advokatų bendruomenei, tiek ir viešai visai visuomenei objektyviai paaiškinti to tragiško įvykio aplinkybes“, – vylėsi M. Kukaitis.

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Baudžiamojoje byloje atlikto tyrimo duomenimis, 2024 m. spalio 10-osios rytą Vilniuje, Vasario 16-osios gatvėje esančiame name, I. Moskaliovas iš neteisėtai laikomo pistoleto TT nušovė tarnybines pareigas vykdžiusį 69 metų advokatą L. Pčelincevą, šaudydamas sužeidė du policijos pareigūnus, taip pat pasikėsino nužudyti įvykio vietoje buvusius antstolio padėjėją, savo buvusią sutuoktinę bei policijoje praktiką atlikusią studentę. 

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Šūvius į tarnybines pareigas atliekančius ir kitus asmenis I. Moskaliovas paleido, vykstant jo priverstiniam iškeldinimui iš buvusios sutuoktinės buto. Paleidęs eilę šūvių, I. Moskaliovas užsibarikadavo bute, kur jį sulaikė netrukus atvykę policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.

Nustatyta, kad I. Moskaliovas neturėjo leidimo įgyti ir laikyti 1940 m. gamybos pistoleto TT bei jam skirtų šovinių.

Po sulaikymo vyras buvo prižiūrimas medikų specializuotose gydymo įstaigose.

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