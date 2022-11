Raketos smūgis Lenkijoje: kaip reagavo pasaulis

Štai keletas svarbiausių kitų valstybių reakcijų:

Baltieji rūmai pranešė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį su sąjungininkais surengė „skubią apskritojo stalo diskusiją“ raketos smūgiui aptarti.

Indonezijos Balio saloje vykstančiame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime buvo planuotas ir visų Didžiojo septyneto (G-7) šalių – Didžiosios Britanijos, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Italijos ir Japonijos – vadovų dalyvavimas.

Anksčiau J. Bidenas paskambino A. Dudai.

Abu lyderiai „pasakė, kad jie ir jų komandos turėtų palaikyti glaudžius ryšius, kad būtų nustatyti atitinkami tolesni žingsniai vykstant tyrimui“, teigė Baltieji rūmai.

Kalbėdamas su žurnalistais Balyje JAV lyderis sakė, kad Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės „tiksliai išsiaiškins, kas įvyko“ Lenkijoje.

Jis taip pat nurodė, kad „mažai tikėtina“, jog raketa buvo paleista iš Rusijos teritorijos.

Ukrainos, kuri nuo vasario kovoja su žiauria Rusijos invazija, prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu pareiškė užuojautą A. Dudai.

„Apsikeitėme informacija ir aiškinamės visus faktus“, – tviteryje parašė jis.

Had a call with 🇵🇱 President @AndrzejDuda. Expressed condolences over the death of Polish citizens from Russian missile terror. We exchanged available information and are clarifying all the facts. 🇺🇦, 🇵🇱, all of Europe and the world must be fully protected from terrorist Russia.

