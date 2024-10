Putino kova su doleriu: „draugai“ vienas po kito traukiasi

Pavyzdžiui, Indija visiškai nenori paversti ekonominės sąjungos BRICS „antiamerikietiška“ organizacija, kurioje dominuotų Rusija su Kinija, naujienų agentūrai pasakojo su situacija susipažinę indų valdininkai.

Būtent todėl, anot agentūros pašnekovų, Naujasis Delis pasisako ir prieš tolimesnę BRICS plėtrą, kur vien per praėjusius metus priimtos 6 naujos šalys ir pasiprašė dar dešimtys, įskaitant tokias skurdžias atsiskyrėles, kaip Mianmaras ir Afganistanas. Indijos poziciją palaiko ir Brazilija su Pietų Afrikos Respublika, aiškina leidiniui pastarųjų šalių valdininkai.

Jungtiniai Arabų Emyratai, kurie į BRICS pateko 2023-iaisiais, „absoliučiai neigia“ organizacijos atstovų teiginius, kad Globalūs Pietūs oponuoja Vakarams. Anot „Bloomberg“ šaltinio, JAE „palaiko gerus santykius su Vakarais, įskaitant JAV“.

Rusija siekia suburti koaliciją prieš JAV dominavimą

Rusijos Kazanės mieste šią savaitę vyko BRICS šalių viršūnių susitikimas.

Renginyje dalyvavo 32 šalių atstovai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jį laiko iniciatyvos, kurios tikslas yra sukurti naują pasaulio tvarką, kad būtų galima nutraukti JAV dominavimą, dalimi.BRICS grupė yra pavadinta pagal pirmųjų penkių valstybių narių – Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir PAR – pavadinimų anglų kalba pirmąsias raides. Šių metų pradžioje prie organizacijos prisijungė Iranas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Etiopija ir Egiptas.

Kalbėdamas prieš viršūnių susitikimą, V. Putinas tvirtino, kad pagrindinis tikslas esą bus skatinti finansinį bendradarbiavimą ir pasiūlyti alternatyvą tarptautinei atsiskaitymų sistemai SWIFT.

Teigiama, kad į BRICS darbotvarkę taip pat įtrauktas bendro banko steigimas. Tokiu būdu jis tikino sieksiąs „nutraukti JAV dolerio dominavimą“.

JAV analitikai: per BRICS viršūnių susitikimą Rusijai nepavyko užsitikrinti tarptautinės paramos

Antrąją BRICS viršūnių susitikimo Rusijoje dieną priimta Kazanės deklaracija parodė, kad Rusija dar nesulaukė tarptautinės paramos ir nesukūrė alternatyvios saugumo struktūros, kaip to nori Kremlius, sakoma Vašingtone įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) pranešime.

JAV analitikai pabrėžia, jog Kazanės deklaracijoje Rusijos karas Ukrainoje minimas tik vieną kartą.

„Deklaracijoje sakoma, kad visos ją pasirašiusios šalys turėtų vadovautis Jungtinių Tautų Chartijos principais, įskaitant nuostatą dėl pagarbos teritoriniam vientisumui, ir kad BRICS valstybės sveikina „atitinkamus“ pasiūlymus tarpininkauti, siekiant per diplomatiją ir dialogą užbaigti karą“, – sakoma ISW pranešime.

Analitikai priminė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos reakciją į Kazanės deklaraciją: Rusijai nepavyko „eksportuoti“ į BRICS šalis savo požiūrio, jog būtina keisti pasaulio tvarką ir pasaulinę saugumo architektūrą.

Pasak analitikų, deklaracija taip pat rodo, kad Rusijos karo prieš Ukrainą klausimu BRICS šalys nepasiekė vienybės, greičiausiai dėl to, jog daugelis palaiko JT Chartijos principus. Be to, Indija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Brazilija ir Pietų Afrikos Respublika nesutinka paversti BRICS antiamerikietiška koalicija, priduriama pranešime.