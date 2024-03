Putinas neketina pasiduoti: „Jo pozicija atrodo stipresnė nei prieš šešis mėnesius“

Karo pradžioje ukrainiečių pasipriešinimo metu Rusijos pajėgos buvo išstumtos iš Kyjivo, o vėliau, 2022 m., rusų atsitraukimai iš Charkivo ir Chersono sudavė smūgį Vladimirui Putinui. Tačiau per pastarąsias kelias savaites kai kurios naujienos jam buvo palankios.

Kol Vakarai nesutaria dėl didesnės pagalbos Kyjivui rusai užėmė Avdijivką Donecko srityje.

Pagrindiniai Putino priešai – neutralizuoti

JAV vadovaujamos sankcijos, kuriomis siekiama izoliuoti Rusiją nuo pasaulinės finansų sistemos, galėjo sukelti griūtį, tačiau Tarptautinis valiutos fondas (TVF) praėjusį mėnesį prognozavo, kad 2024 m. Rusijos BVP augs 2,6 proc.

Be to, V. Putinas dalyvaus kovo 15 d. vyksiančiuose rinkimuose, o jo šansai laimėti ypač padidėjo po to, kai mirė žymiausias Rusijos opozicijos politikas Aleksejus Navalnas.

„Vidiniu požiūriu Vladimiras Putinas yra stipresnis nei anksčiau, – „Newsweek“ sakė Teksaso krikščioniškojo universiteto politikos mokslų profesorius Ralphas Carteris. – Jis sutelkė viešąją nuomonę už savo vadovavimą, vadindamas Vakarų sankcijas puolimu, kurį jis neutralizavo.

„Jis taip pat neutralizavo vidaus opoziciją, nes mirė jo ryškiausias kritikas Aleksejus Navalnas ir „Wagner“ lyderis Jevgenijus Prigožinas. Žinia rusams – jei tai gali nutikti jiems, tai gali nutikti ir jums“.

Griežtai kritikavęs V. Putino elgesį karo metu, J. Prigožinas užėmė karinius objektus Rostove prie Dono ir su savo samdinių grupe „Wagner“ žygiavo į Maskvą. Jis žuvo per lėktuvo katastrofą, kuri, kaip manoma, buvo bausmė už tai, kad metė iššūkį V. Putino valdžiai, nors Kremlius neigė bet kokią atsakomybę.

Ukrainai kyla bėdų dėl paramos

V. Putinas nusigręžia nuo Vakarų ir dėl sankcijų, dėl kurių Europa sumažino savo priklausomybę nuo Rusijos energijos. Maskvai pavyko rasti naujų rinkų savo vertingam eksportui, ypač Kinijoje ir Indijoje.

„Putino pozicija atrodo stipresnė nei prieš šešis mėnesius, – „Newsweek“ sakė Johnas Hallas, Čapmano universiteto Kalifornijoje teisės profesorius. – Mėginimai ekonomiškai izoliuoti Rusiją pasirodė kur kas mažiau sėkmingi, nei tikėtasi, pirmiausia dėl Indijos noro pirkti rusišką naftą.

„Karas Ukrainoje Rusijai klostosi geriau nei prieš kelis mėnesius, nes Rusija užsitikrino ginkluotę iš Šiaurės Korėjos, Irano ir Kinijos, o Ukrainai labai trūksta ginkluotės ir darbo jėgos“, – sakė jis.

JAV Kongrese nesant pastebimos aklavietės dėl tolesnio finansavimo Ukrainai pabaigos, V. Putinui taip pat buvo naudinga buvusio prezidento Donaldo Trumpo retorika, kurią palaikė dalis JAV valdančiosios partijos, prieštaraujanti didesnei karinei paramai Kyjivui.

„D. Trumpas pasinaudojo savo įtaka, kad susilpnintų bet kokią tolesnę paramą Ukrainai, o tokia politika naudinga tik V. Putinui“, – pridūrė J. Hallas.

NATO solidarumas kelia abejonių

D. Trumpo NATO menkinimas, įskaitant praėjusio mėnesio raginimą Rusijai pulti jos nares, kurios nevykdo 2 proc. minimalių išlaidų reikalavimo, taip pat buvo naudingas V. Putinui, sakė JAV ir Rusijos santykių ekspertas, Kolorado istorijos profesorius Kenas Osgoodas.

„Sulaužyti NATO solidarumą buvo kiekvieno Rusijos vadovo nuo Josifo Stalino laikų tikslas, – sakė jis „Newsweek“.

Jei D. Trumpas užimtų Baltuosius rūmus ir nesugebėtų pakeisti JAV santykių su Aljansu arba net jei pralaimėtų rinkimus, „V. Putinas jau pasiekė nemažą laimėjimą, paversdamas Amerikos pasitraukimą iš NATO rimta politinių diskusijų tema“.

Ilgalaikės perspektyvos

Viešojo administravimo dėstytoja Franklino ir Marshalo koledže Jeniffer Kibbe leidiniui „Newsweek“ sakė, kad V. Putinas Ukrainoje yra „akivaizdžiai stipresnėje padėtyje nei prieš daugiau nei metus, nes ką tik užėmė Avdijivką, o Ukraina patiria sunkumų, nes jos ginklų tiekimas lėtėja“.

„Deja, bent jau trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu... jo valdžia yra labiau konsoliduota nei bet kada anksčiau, ir labai mažai tikėtina, kad ji galėtų išsisklaidyti“, – sakė ji.

Tačiau J. Prigožino maišto greitumas praėjusį birželį parodė, kaip greitai gali pasikeisti padėtis Putino valdomoje Rusijoje.

„Jevgenijui Prigožinui pavyko užimti pagrindinį karinį valdymo centrą be šūvio ir su ginkluotais lojalistais nužygiuoti už poros šimtų mylių nuo Maskvos – tai ne toks valstybės žlugimas, koks galėtų įvykti visiškai konsoliduotame totalitariniame režime“, – „Newsweek“ sakė Stephen Hanson, viešojo administravimo dėstytojas Williamo ir Mary koledže.

„Svarbu nepervertinti Vladimiro Putino ilgalaikio valdžios užvaldymo saugumo“, – sakė jis.

Buvusi „CBS News“ Maskvos biuro vadovė Beth Knobel teigė, kad rusai vis atsargiau žiūri į karą, o dideli nuostoliai ilgainiui gali pakenkti prezidento pozicijai.

„Iš tikrųjų manau, kad Putinas dabar yra silpnesnėje padėtyje nei prieš dvejus metus, – „Newsweek" sakė Fordhamo universiteto profesorė. – Rusai daug prarado dėl karo Ukrainoje“.

Jos nuomone, tai rodo ir viešai pagarbą A. Navalnui atidavusių asmenų areštai.

„Putinas labai bijo tokios liaudies revoliucijos, kokią matėme kitose šalyse“, – sakė ji.

„Wagner“ atskleidė Rusijos valdžios trapumą

Ročesterio universiteto Lenkijos ir Vidurio Europos studijų centro „Skalny Center for Polish and Central European Studies“ direktorius Randallas Stone sakė, kad V. Putinas stengsis išvengti gatvių protestų, kurie šį šimtmetį apėmė lyderius tokiose posovietinėse valstybėse kaip Gruzija ir Kirgizija, taip pat Ukrainoje.

„V. Putinas yra labai nesaugus, o „Wagner“ pajėgų sukilimas aiškiai parodė, kokia trapi yra jo valdžia. Jis nedrįsta baigti karo Ukrainoje be esminės pergalės, tačiau visuomenės nepasitenkinimas karu riboja jo pastangas“, – sakė R. Stone‘as.

Rusų kilmės ekonomistas Konstantinas Soninas, dirbantis Čikagos universitete, sakė, kad A. Navalno mirtis yra „didžiulė pergalė V. Putinui per pastarąjį laikotarpį“, tačiau Rusijos prezidentas „visiškai įvarė save į kampą“.

„Nemanau, kad yra išeitis iš to, į ką jis pateko. Jis negali sustabdyti karo. Jis negali sustabdyti represijų, – sakė jis „Newsweek“. – Nėra taip, kad karas gali tęstis be galo, todėl darau prielaidą, kad tai priartina jį prie pabaigos“.