Tai jis pareiškė interviu amerikiečių kanalui „FOX News“. Ukrainos lyderis įsitikinęs, kad pasaulis bijo pokyčių Rusijos Federacijoje ir to, kad V. Putinas galėtų prarasti valdžią.

„Pasaulis nepasirengęs tam, kad V. Putinas gali prarasti valdžią. Pasaulis bijo pokyčių Rusijos Federacijoje. Ir Jungtinės Valstijos, ir Europos šalys, ir pasaulio Pietūs gali rinktis.

Putinas peržengė visas raudonas linijas. Jis yra neadekvatus žmogus, jis kelia grėsmę visam pasauliui, nes bandys sunaikinti NATO. Ir kai pasaulis tai supras, tada viskas – tą akimirką baigsis karas“, – sakė V. Zelenskis.

Skandalingas D. Trumpo pareiškimas

Vasario 10 d. per rinkimų kampanijos mitingą Pietų Karolinoje perrinkimo siekiantis buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nenorėtų ginti NATO narių nuo Rusijos puolimo, jei šių šalių indėlis į gynybinį aljansą būtų nepakankamas. Be to, D. Trumpas teigė, kad būdamas JAV prezidentas skatintų Rusiją daryti, ką ji nori,

Baltieji rūmai tokius pareiškimus pavadino „siaubingais ir beprotiškais“. JAV prezidentas Joe Bidenas pavadino Trumpą „naudingu Putino pakaliku“.