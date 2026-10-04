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TV3 naujienos > Užsienis

Protestai Indijoje – reikalauja rinkimų komisijos vadovo atsistatydinimo

2026-10-04 20:30 / šaltinis: BNS
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2026-10-04 20:30
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Indijos gyventojai sekmadienį jau trečią dieną iš eilės rinkosi į mitingus, reikalaudami rinkimų komisijos vadovo atsistatydinimo ir teigdami, kad vykdant plataus masto rinkėjų sąrašų peržiūrą buvo padaryta pažeidimų.

Indijos vėliava SCANPIX

Indijos gyventojai sekmadienį jau trečią dieną iš eilės rinkosi į mitingus, reikalaudami rinkimų komisijos vadovo atsistatydinimo ir teigdami, kad vykdant plataus masto rinkėjų sąrašų peržiūrą buvo padaryta pažeidimų.

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Protestai prasidėjo penktadienį, reikalaujant, kad Indijos rinkimų komisijos (ECI) vadovas Gyaneshas Kumaras pasitrauktų iš pareigų, kilus susirūpinimui dėl sąrašų tikslinimo, per kurį iš jų buvo išbraukti milijonai pavardžių.

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Atmetė kaltinimus

ECI atmetė kaltinimus pažeidimais. Pats G. Kumaras situacijos nekomentavo.

Tikimasi, kad Aukščiausiasis Teismas skundus dėl svarbių rinkėjų sąrašus liečiančių sprendimų nagrinės pirmadienį, pranešė Indijos žiniasklaida.

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Tūkstančiai žmonių sekmadienį žygiavo Mumbajuje, mojuodami Indijos vėliavomis ir ragindami G. Kumarą atsistatydinti.

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Tarp protestuotojų buvo ir „Tarakonų liaudies partijos“ (Cockroach Janta Party, CJP) rėmėjų. Šis judėjimas gegužę prasidėjo kaip satyrinė iniciatyva socialiniuose tinkluose ir sėkmingai pasiekė tuometinio švietimo ministro atstatydinimą.

„Mumbajus vėl išėjo į gatves už laisvus ir teisingus rinkimus!“ – sekmadienį socialiniuose tinkluose paskelbė CJP vadovas Abhijeetas Dipke.

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Naujajame Delyje aplink Indijos vartus buvo sutelktos gausios policijos pajėgos, kurios neleido rinktis protestuotojams.

Keliolika aktyvistų, įskaitant pagrindinius CJP rėmėjus, susirinko prie policijos nuovados po to, kai šeštadienį per protestus sostinėje pareigūnai sulaukė kaltinimų seksualiniu priekabiavimu.

Naujojo Delio policija pradėjo tyrimą dėl kaltinimų, nuskambėjusių per išvakarėse Naujajame Delyje vykusius protestus.

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Policija šeštadienį sulaikė dešimtis protestuotojų aplink vyriausybės nustatytą protestų vietą Naujajame Delyje.

„Trys žurnalistės pagarsino kaltinimus policijos pareigūnams dėl seksualinio priekabiavimo“, – sakoma Naujojo Delio policijos pranešime, kuriame žadamas „teisingas ir nešališkas tyrimas“.

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A. Dipke pareiškė, kad priekabiavimu kaltinamas pareigūnas „turi būti nedelsiant sulaikytas“.

Indijos spaudos klubas nurodė esąs „sukrėstas ir pasipiktinęs“ tuo, kaip elgtasi su žurnalistais per protestus, ir pridūrė, kad žurnalistams „turi būti leista dirbti laisvai, be baimės“.

Opozicijos politikai apkaltino ECI veikiant ministro pirmininko Narendros Modi (Narendros Modžio) valdančiosios hinduistų nacionalistų „Bharatiya Janata Party“ (BJP) naudai.

Jie pranešė antradienį eisiantys prie rinkimų komisijos būstinės Naujajame Delyje, o vėliau visoje šalyje rengsiantys mitingus su šūkiu „Išsaugokime demokratiją“.

CJP paragino spalio 10-ąją Naujajame Delyje surengti „masinę jaunų indų mobilizaciją“.

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