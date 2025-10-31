Prognozė: Nyderlandų rinkimus laimėjo centristai

Jos teigimu, šios politinės jėgos surinktas balsų skaičius rodo, jog kraštutinių dešiniųjų lyderis Geertas Wildersas (Gertas WIldersas) nebegali sumažinti atotrūkio.
Tai atvertų D66 lyderiui Robui Jettenui (Robui Jetenui) kelią tapti jauniausiu penktos pagal dydį Europos Sąjungos (ES) ekonomikos lyderiu, tačiau šalies dar laukia ilgos koalicijos derybos.
ANP prognozes iškart ėmė cituoti daugelis Nyderlandų žiniasklaidos priemonių, įskaitant visuomeninį transliuotoją NOS.
Tokiu momentu, kai liko suskaičiuoti tik vienos rinkimų apygardos ir užsienyje paštu atiduotus balsus, R. Jettenas G. Wildersą lenkia 15 155 balsais.
Paštu atiduoti balsai jau skaičiuojami Hagoje, bet rezultatai paaiškės anksčiausiai pirmadienio vakarą.
Emigrantai tradiciškai palaikydavo labiau centro ir kairiojo sparno partijas. Per ankstesnius rinkimus 2023 metais D66 gavo beveik 3 tūkst. paštu atiduotų balsų daugiau nei G. Wilderso vadovaujama kraštutinių dešiniųjų Laisvės partija (PVV).
