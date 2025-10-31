Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prognozė: Nyderlandų rinkimus laimėjo centristai

2025-10-31 14:46 / šaltinis: BNS
2025-10-31 14:46

Centristinė partija D66 nedidele persvara iškovojo pergalę Nyderlandų pirmalaikiuose rinkimuose, penktadienį savo prognozę skelbia vietos naujienų agentūra ANP.

Apklausa: likus savaitei iki rinkimų Nyderlanduose pirmauja Wilderso kraštutinių dešiniųjų partija. EPA-ELTA nuotr.i Nyderlandų valdančiąją koaliciją. EPA-ELTA nuotr.

Centristinė partija D66 nedidele persvara iškovojo pergalę Nyderlandų pirmalaikiuose rinkimuose, penktadienį savo prognozę skelbia vietos naujienų agentūra ANP.

REKLAMA
1

Jos teigimu, šios politinės jėgos surinktas balsų skaičius rodo, jog kraštutinių dešiniųjų lyderis Geertas Wildersas (Gertas WIldersas) nebegali sumažinti atotrūkio.

Tai atvertų D66 lyderiui Robui Jettenui (Robui Jetenui) kelią tapti jauniausiu penktos pagal dydį Europos Sąjungos (ES) ekonomikos lyderiu, tačiau šalies dar laukia ilgos koalicijos derybos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ANP prognozes iškart ėmė cituoti daugelis Nyderlandų žiniasklaidos priemonių, įskaitant visuomeninį transliuotoją NOS.

REKLAMA
REKLAMA

Tokiu momentu, kai liko suskaičiuoti tik vienos rinkimų apygardos ir užsienyje paštu atiduotus balsus, R. Jettenas G. Wildersą lenkia 15 155 balsais.

REKLAMA

Paštu atiduoti balsai jau skaičiuojami Hagoje, bet rezultatai paaiškės anksčiausiai pirmadienio vakarą.

Emigrantai tradiciškai palaikydavo labiau centro ir kairiojo sparno partijas. Per ankstesnius rinkimus 2023 metais D66 gavo beveik 3 tūkst. paštu atiduotų balsų daugiau nei G. Wilderso vadovaujama kraštutinių dešiniųjų Laisvės partija (PVV).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų