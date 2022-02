Profesorius apie koronavirusą: „Klaidinga manyti, kad virusai ar patogenai tampa švelnesni“

Tie, kurie teigia, kad laikui bėgant virusai tampa mažiau mirtini, dažnai turi omenyje gripą. Abu gripo virusai, lėmę 1918 m. ispaniškojo gripo ir 2009 m. kiaulių gripo pandemijas, ilgainiui tapo mažiau pavojingi. Tačiau manoma, kad 1918 m. virusas tapo mirtingesnis prieš tampant švelnesniu. O kiti virusai, pavyzdžiui, Ebola, laikui bėgant tapo pavojingesni, rašo theguardian.com.

„Klaidinga manyti, kad virusai ar patogenai tampa švelnesni. Jei virusas ir toliau gali būti perduodamas ir sukelti daugybę ligų, tai taip ir bus“, – sakė Glazgo universiteto Virusų tyrimų centro virusų genomikos ir bioinformatikos vadovas, profesorius Davidas Robertsonas.

Virusai siekia sukurti kuo daugiau savo kopijų ir išplisti kuo plačiau. Nors jiems ne visada naudinga nužudyti šeimininkus, tai nesvarbu, jei jie prieš tai yra perduodami kitiems. Sars-CoV-2 nenužudo žmonių tuo laikotarpiu, kai jis yra labiausiai užkrečiamas. Daugiausia žmonių dažniausiai miršta praėjus dviems-trims savaitėms po susirgimo. Virusas nemutuoja tam, kad žmonės susirgtų taip, kad negalėtų susitikti su kitais žmonėmis.

Taip pat nėra aišku, ar Sars-CoV-2 tampa vis švelnesnis. Atrodo, kad omikron atmaina nesukelia tokios sunkios ligos kaip alfa arba delta variantai, tačiau abu šie variantai sukėlė sunkesnę ligą nei pradinė atmaina. Svarbu tai, kad virusų evoliucija nėra vienpusė gatvė. Omikron neatsirado iš delta, o delta neatsirado iš alfa. Mutacija yra labiau atsitiktinė ir nenuspėjama.

„Šie [susirūpinimą keliantys variantai] nesiskiria vienas nuo kito, todėl jei toks modelis tęsis ir po šešių mėnesių atsiras kitas variantas, gali būti dar blogiau, – sakė D. Robertsonas. – Svarbu nemanyti, kad omikron yra neišvengiama Sars-CoV-2 evoliucijos pabaiga.

Gali būti, kad omikron atmaina yra tokia užkrečiama, jog pasiekė lubas, todėl būsimi variantai sunkiai jį nukonkuruos. Tačiau vos prieš kelis mėnesius žmonės tą patį kalbėjo apie deltą. Be to, tikėtina, kad omikron ir toliau vystysis. „Gali būti, kad dėl to, jog omikron užkrečia tiek daug žmonių, pirmajam omikron [variantui] yra sunkiau ir toliau būti toku pat sėkmingu, todėl atsiranda erdvė virusui, kuris geriau išvengia imuninio atsako“, – sakė D. Robertsonas.

Kaip dėl idėjos, kad Sars-CoV-2 gali tapti endeminiu? Politikai linkę tai naudoti kaip pavyzdį, norėdami sutvarkyti mūsų gyvenimą ir pamiršti, kad COVID-19 egzistuoja. Endemija iš tikrųjų reiškia ligą, kuri nuolat egzistuoja, tačiau užsikrėtimo dažnis yra nuspėjamas ir kontroliuojamas.

„Rupai buvo endeminiai, poliomielitas – endeminis, Lasos karštligė – endeminė, ir maliarija – endeminė, – sakė Lidso universiteto virusologijos docentas Stephenas Griffinas. – Tymai ir kiaulytė yra endeminiai, bet priklausomi nuo vakcinacijos. Endemija visai nereiškia, kad virusas netenka dantų.“

Vis daugiau žmonių susikuria imunitetą Sars-CoV-2 arba atsigauna po infekcijos, todėl virusas gali nebesukelti sunkios ligos. Bet tada jis gali vėl vystytis. Geros naujienos yra tai, kad kuo daugiau pasaulio gyventojų bus paskiepyti, ši tikimybė mažėja – nes kuo mažiau užsikrėtusių žmonių, tuo mažesnė tikimybė, kad virusas vystysis. Tačiau mes prie to dar nepriartėjome. Netgi JK yra daug neskiepytų asmenų, ir neaišku, kiek laiko truks apsauga po revakcinacijos.

„Idėja, kad bet kada sulauksime endemiškumo, taip pat atrodo šiek tiek prieštaraujanti faktui, kad mes ką tik turėjome kelias savaites didžiulio eksponentinio atvejų augimo, o prieš tai vis dar matėme eksponentinį deltos atmainos plitimą“, – sakė S. Griffinas.

Norint paversti COVID-19 liga, su kuria tikrai galime gyventi, reikia daugiau nei nacionalinės skiepijimo kampanijos ir viltingo mąstymo. Reikia dėti visas pastangas siekiant pagerinti naujų atmainų priežiūrą ir padėti šalims kovoti su protrūkiais jų atsiradimo vietoje. Taip pat reikia daugiau investicijų į oro valymą ir vėdinimą, kad būtų sumažintas perdavimas mūsų pačių ribose, jei susitinkame patalpose.

Visi tikisi, kad koronavirusas evoliucionuos ir taps švelnesnis, ir COVID-19 taps endeminiu – tiksliau, pakankamai valdomas, kad nesugadintų mūsų kasdienio gyvenimo. Tačiau tai yra viltys, o ne faktai, ir kartojant šias mantras jos greičiau neišsipildys.